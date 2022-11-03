«Не собираюсь особо переживать». Жиру — о поездке на чемпионат мира

Нападающий «Милана» и сборной Франции после победы над «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (4:0) высказался о своих шансах на участие в матчах чемпионата мира в Катаре.

Не собираюсь особо переживать. Это здорово, ибо в последнее время я старался забивать побольше. Это укрепляет мою уверенность в себе, а также оказывает помощь команде в целом. Это была хорошая игра, я очень рад, что могу быть полезен в таких играх. Посмотрим, нужно дождаться объявления заявки, этого будут ждать и другие парни. У клуба тоже есть свои установленные сроки, не все зависит от меня.