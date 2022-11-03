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«Не собираюсь особо переживать». Жиру — о поездке на чемпионат мира

вчера, 18:13

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру после победы над «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (4:0) высказался о своих шансах на участие в матчах чемпионата мира в Катаре.

Не собираюсь особо переживать. Это здорово, ибо в последнее время я старался забивать побольше. Это укрепляет мою уверенность в себе, а также оказывает помощь команде в целом. Это была хорошая игра, я очень рад, что могу быть полезен в таких играх. Посмотрим, нужно дождаться объявления заявки, этого будут ждать и другие парни. У клуба тоже есть свои установленные сроки, не все зависит от меня.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:47
Опыт и чуйка у Жиру особенные и с годами становятся только лучше. Плюс рост, мастерская игра головой и лидерские данные. Эдакий огромный матерый волк на уставшую линию обороны соперника во втором тайме — самое то. Он все еще в отличной форме — почти все матчи отпахал от звонка до звонка.
Есть более динамичный Бензема, умеющий психологически уничтожать и унижать соперников, но и он не железный.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:35
Карима Бензема же брали. Жиру тем более могут))
vova505
vova505 ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 20:51
Странная шутка ..


Сборной России в любом случае не могло там быть
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:12
Не взять такого Жирика - это было бы преступление против Франции!
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:11, ред.
Жиру один из игроков в схеме сборной Франции. Он нужен в трудный момент. Он вручает команду когда его выпустит на замену конце игры в 20 минут. А с первых минут он не играет так как в замене
dok66
dok66
вчера в 20:09
А чего напрягаться , сборной России то не будет .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:04
Игрок хороший, но конкуренты определенно не дремлят.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:25
А если не возьмут ?
СALL OF DUTY
СALL OF DUTY
вчера в 18:33
Должен поехать.
Nare
Nare
вчера в 18:25
Здравствуйте, Joseph Dredd. Значит, если ты выиграл в группе Заболотного, у тебя нет выбора - приз футболка. А кто выигрывает худи, какие места?
Joseph Dredd
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