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Гальтье: «Думаю, нам предстоит сыграть против великого клуба»

вчера, 18:49

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался о турнирных перспективах своей команды в Лиге чемпионов. В заключительном туре парижане одолели «Ювентус» (2:1) и финишировали на втором месте в группе Н.

Я доволен тем, как выступил мой состав. Мы сумели здорово себя проявить, смогли изменять свою систему игры во время группового этапа. Теперь, если хочешь пройти дальше, нужно побеждать великие команды. Думаю, нам предстоит сыграть против великого клуба. До 90-й минуты мы были на первом месте, но пришли к финишу вторыми. Поздравляю «Бенфику», теперь мы с ней являемся двумя единственными клубами Европы, которые пока идут без поражений (во всех турнирах).

Мы спокойно будем ждать жеребьевку, но наши футболисты воспринимают все серьезно. Этот вечер получился немного странным. На прошлой неделе даже при счете 7:2 мы продолжали играть. Это детали...

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 07:26
Ну против великого клуба ПСЖ ничего не светит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:06
ПСЖ точно никто не хочет получить в соперники.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:35
Будет интересно посмотреть, если сразу попадете на Реал или Ман.Сити. Тогда дорого обойдется расслабленность после 90-й минуты.
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