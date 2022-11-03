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Кавазашвили: «Могу положительно оценить работу Абаскаля в „Спартаке“»

вчера, 18:58

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Пока я могу положительно оценить работу Абаскаля в «Спартаке» по окончании первого круга сезона РПЛ. Гильермо — лучший тренер из всех тех, кто был до него. Смена руководства тоже повлияла на результаты «красно-белых». Все эти изменения друг друга дополняют — смена владельца клуба и смена главного тренера.

Чтобы во втором круге догнать «Зенит», «Спартаку» надо всех обыгрывать. Как это осуществить, должен придумать Абаскаль.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:38
Разница пока в 7 очков...
Что бы догнать Зенит мало всех обыгрывать...
Надо чтоб Зенит перестал выигрывать...
А это от Абаскаля вообще не зависит...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:40
Старик Анзор отметил Гилю
и наконец благословил.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:12
Неужели и ему заплатили ?
Кто ?
alexgurzan
alexgurzan ответ Nare (раскрыть)
вчера в 19:41
Отправка каждый месяц, а потом уже зависит от курьерской службы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:36
Без анзорика походу спартаку не выжить.
Nare
Nare ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:14
Месяцев или недель? Уже не помню))
Гость
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