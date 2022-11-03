Кавазашвили: «Могу положительно оценить работу Абаскаля в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал работу главного тренера «красно-белых» .

Пока я могу положительно оценить работу Абаскаля в «Спартаке» по окончании первого круга сезона РПЛ . Гильермо — лучший тренер из всех тех, кто был до него. Смена руководства тоже повлияла на результаты «красно-белых». Все эти изменения друг друга дополняют — смена владельца клуба и смена главного тренера.

Чтобы во втором круге догнать «Зенит», «Спартаку» надо всех обыгрывать. Как это осуществить, должен придумать Абаскаль.