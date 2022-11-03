Кавазашвили: «Могу положительно оценить работу Абаскаля в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Пока я могу положительно оценить работу Абаскаля в «Спартаке» по окончании первого круга сезона РПЛ. Гильермо — лучший тренер из всех тех, кто был до него. Смена руководства тоже повлияла на результаты «красно-белых». Все эти изменения друг друга дополняют — смена владельца клуба и смена главного тренера.
Чтобы во втором круге догнать «Зенит», «Спартаку» надо всех обыгрывать. Как это осуществить, должен придумать Абаскаль.
Что бы догнать Зенит мало всех обыгрывать...
Надо чтоб Зенит перестал выигрывать...
А это от Абаскаля вообще не зависит...
Что бы догнать Зенит мало всех обыгрывать...
Надо чтоб Зенит перестал выигрывать...
А это от Абаскаля вообще не зависит...
и наконец благословил.
и наконец благословил.
Кто ?
Кто ?