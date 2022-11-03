Сёмин: «Однажды мы сможем увидеть Кварацхелию в „Реале“»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин полагает, что игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия в будущем сможет перейти в «Реал».
Сейчас Хвича делает все для того, чтобы прийти к своей мечте. Думаю, что однажды мы сможем увидеть его в мадридском «Реале». Сегодня у него все хорошо в «Наполи», он играет и забивает голы. Тренер ему доверят, а это самое главное.
Не переживайте, все победителя получат VIP статус либо он будет продлён. Отмечу что нет определённого дня месяца когда это происходит.
Не переживайте, все победителя получат VIP статус либо он будет продлён. Отмечу что нет определённого дня месяца когда это происходит.