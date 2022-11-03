Сёмин: «Однажды мы сможем увидеть Кварацхелию в „Реале“»

Бывший главный тренер «Локомотива» полагает, что игрок «Наполи» в будущем сможет перейти в «Реал».

Сейчас Хвича делает все для того, чтобы прийти к своей мечте. Думаю, что однажды мы сможем увидеть его в мадридском «Реале». Сегодня у него все хорошо в «Наполи», он играет и забивает голы. Тренер ему доверят, а это самое главное.