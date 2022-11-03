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Сёмин: «Однажды мы сможем увидеть Кварацхелию в „Реале“»

вчера, 17:57

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин полагает, что игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия в будущем сможет перейти в «Реал».

Сейчас Хвича делает все для того, чтобы прийти к своей мечте. Думаю, что однажды мы сможем увидеть его в мадридском «Реале». Сегодня у него все хорошо в «Наполи», он играет и забивает голы. Тренер ему доверят, а это самое главное.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 19:16
Если это не сон Сёмина то это будет супер!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:43
Правильно Палыч говорит, все будет в свое время. Сейчас в Наполи все хорошо, нет смысла бежать от хорошего. Надо набраться опыта, окрепнуть, а потом уже в Реал, если возьмут потом.
Nare
Nare ответ Nare (раскрыть)
вчера в 18:10
Так и не ответили что я выиграл.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 18:07
Здравствуйте. Подведения итогов конкурса ещё не было - https://www.soccer.ru/categories/271/konkursy-i-testy

Не переживайте, все победителя получат VIP статус либо он будет продлён. Отмечу что нет определённого дня месяца когда это происходит.
ДСА
ДСА
вчера в 18:01
И зачем ему Реал, если в Наполи всё хорошо?
Гость
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