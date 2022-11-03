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Кавазашвили: «Гогниеву не нужно было идти в „Химки“»

вчера, 16:41

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Спартаку Гогниеву не нужно было возглавлять «Химки».

Зря Гогниев пошел в команду после бесконечных увольнений Юрана. «Химки» плохо поступили по отношению к Сергею Николаевичу, а Спартак Артурович должен был понимать, что и с ним клуб тоже может не очень хорошо обойтись. Поэтому, перед тем как идти в какую-то команду, нужно понимать, куда ты идешь и стоит ли.

У Гогниева очень хорошо получалось в «Алании» в прошлом сезоне. Ему надо идти в тот клуб, где у него может получиться, а не абы куда, лишь бы работать где-то. Я верю в Спартака Артуровича как в тренера, он доказал свое мастерство. Во-первых, Гогниев был футболистом хорошим, но такие поступки не опрометчивые, как в матче с «Динамо», показывают, что ему не надо было идти в «Химки».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:03
Задним числом все умные, но ведь очень хотелось возглавить клуб Премьер-Лиги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Трудно не согласиться с Кавазашвили. Порядок нужно наводить сначала в самом клубе.
Гость
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