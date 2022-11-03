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Алдонин высказался о возможном переходе Зайнутдинова в «Аталанту»

вчера, 17:48

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе полузащитника «армейцев» Бахтиёра Зайнутдинова в «Аталанту».

Будет престижно, если поступит предложение по Зайнутдинову от «Аталанты», сильной команды из сильного чемпионата, которая на протяжении нескольких лет участвовала в Лиге чемпионов. Думаю, в случае предложения клуб и игрок найдут совместное, чёткое, грамотное решение. У игрока одна карьера и другой путь её развития.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:27
Будет предложение тогда и переговоры будут, а пока пусть в ЦСКА играет.
Раньше времени судить нечего )))).
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:00
Все куда то переходят, заключают контракты, кипит бурная трансферная деятельность! А на деле поговорили, обсудили, поспорили и всё сошло на нет! А потом взялись за следующего кандидата!
9sdsvax8477g
9sdsvax8477g
вчера в 17:49
Один уже уехал в Аталанту.
2gvwt7g72p8u
2gvwt7g72p8u
вчера в 17:49
Изначально бесперспективной выглядит эта затея
Гость
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