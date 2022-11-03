Алдонин высказался о возможном переходе Зайнутдинова в «Аталанту»

Экс-игрок ЦСКА высказался о возможном переходе полузащитника «армейцев» в «Аталанту».

Будет престижно, если поступит предложение по Зайнутдинову от «Аталанты», сильной команды из сильного чемпионата, которая на протяжении нескольких лет участвовала в Лиге чемпионов. Думаю, в случае предложения клуб и игрок найдут совместное, чёткое, грамотное решение. У игрока одна карьера и другой путь её развития.