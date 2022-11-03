Масалитин: «Зайнутдинов и „Аталанта“ — это интересно»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о слухах по поводу интереса «Аталанты» к полузащитнику «красно-синих» Бахтиёру Зайнутдинову.
Зайнутдинов и «Аталанта» — это интересно. Но давайте возьмём Кокорина, Миранчука, того же Шомуродова, который выходил, забивал, а теперь не может себя найти. Они-то уехали в Италию, но в основной состав так и не попадают. Это ещё хорошо, что Миранчук ушёл в аренду и сейчас регулярно играет.
Если реально будет предложение, которое устроит ЦСКА и Зайнутдинова, то почему бы не попробовать свои силы в «Аталанте». Но если ты будешь сидеть на лавке, какой смысл туда ехать?