Масалитин: «Зайнутдинов и „Аталанта“ — это интересно»

Бывший футболист ЦСКА высказался о слухах по поводу интереса «Аталанты» к полузащитнику «красно-синих» .

Зайнутдинов и «Аталанта» — это интересно. Но давайте возьмём Кокорина, Миранчука, того же Шомуродова, который выходил, забивал, а теперь не может себя найти. Они-то уехали в Италию, но в основной состав так и не попадают. Это ещё хорошо, что Миранчук ушёл в аренду и сейчас регулярно играет.