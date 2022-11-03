Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Масалитин: «Зайнутдинов и „Аталанта“ — это интересно»

вчера, 17:10

Бывший футболист ЦСКА Валерий​ Масалитин высказался о слухах по поводу интереса «Аталанты» к полузащитнику «красно-синих» Бахтиёру Зайнутдинову.

Зайнутдинов и «Аталанта» — это интересно. Но давайте возьмём Кокорина, Миранчука, того же Шомуродова, который выходил, забивал, а теперь не может себя найти. Они-то уехали в Италию, но в основной состав так и не попадают. Это ещё хорошо, что Миранчук ушёл в аренду и сейчас регулярно играет.

Если реально будет предложение, которое устроит ЦСКА и Зайнутдинова, то почему бы не попробовать свои силы в «Аталанте». Но если ты будешь сидеть на лавке, какой смысл туда ехать?

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Соболев: «Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе»
Сегодня, 04:30
В «Ахмате» прокомментировали вызов Садулаева в сборную России
Сегодня, 00:23
Мостовой: «Я Пиняева ещё полтора года назад увидел, он талантливый»
Вчера, 23:29
Чернышов: «В чемпионской гонке ещё ничего не решено»
Вчера, 22:22
Солдатенков: «Играть за свою страну — это престижно»
Вчера, 21:55
Соболев: «Из молодых игроков „Спартака“ молодец Литвинов»
Вчера, 21:46
Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 18:02
Здравствуйте, почему мне не дали VIP - статус по итогам октября?
6ktqjdjz47q3
6ktqjdjz47q3
вчера в 17:30
Это несовместимо, он хотел сказать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 