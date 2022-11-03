Мостовой: «Если у Лунёва есть вариант вернуться в „Зенит“, почему нет?»

Бывший футболист «Спартака» высказался о возможном возвращении голкипера «Байера» в «Зенит».

У меня почему-то Лунёв связан с Азмуном. Сердар был одним из лучших нападающих, забивал, играл, а как уехал в «Байер», так сидит на лавке и мы его фамилию даже не вспоминаем. Смотришь игру «Байера», и никто даже не знает, что Азмун находится в команде.

Вратарей в команде просто так не меняют. Если ты играешь хорошо, то будешь играть. Андрей, скорее всего, рассчитывал, что в каких-то играх будет играть, но не получилось. Хотя мы его предупреждали, что просто не будет. Вратарю, как и всем футболистам, надо играть. Если есть вариант вернуться в «Зенит», почему нет? Хотя в «Зените» тоже конкуренция. Но в то же время одно дело, когда ты на родине играешь, а другое — в Германии, где по-русски никто не говорит. Поэтому, если возможность вернуться в Россию есть, нужно возвращаться. Необязательно даже в «Зенит» возвращаться, потому что есть другие команды, те же московские захотят его увидеть у себя.