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Мостовой: «Если у Лунёва есть вариант вернуться в „Зенит“, почему нет?»

вчера, 18:24

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении голкипера «Байера» Андрея Лунева в «Зенит».

У меня почему-то Лунёв связан с Азмуном. Сердар был одним из лучших нападающих, забивал, играл, а как уехал в «Байер», так сидит на лавке и мы его фамилию даже не вспоминаем. Смотришь игру «Байера», и никто даже не знает, что Азмун находится в команде.

Вратарей в команде просто так не меняют. Если ты играешь хорошо, то будешь играть. Андрей, скорее всего, рассчитывал, что в каких-то играх будет играть, но не получилось. Хотя мы его предупреждали, что просто не будет. Вратарю, как и всем футболистам, надо играть. Если есть вариант вернуться в «Зенит», почему нет? Хотя в «Зените» тоже конкуренция. Но в то же время одно дело, когда ты на родине играешь, а другое — в Германии, где по-русски никто не говорит. Поэтому, если возможность вернуться в Россию есть, нужно возвращаться. Необязательно даже в «Зенит» возвращаться, потому что есть другие команды, те же московские захотят его увидеть у себя.

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Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Nare (раскрыть)
вчера в 18:29
"Призеры определяются по выигранным очкам в финальной группе имени Льва Яшина. Все ее участники получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз."
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