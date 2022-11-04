Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеНорвегия. Высшая лига 2022

Чанов: «Хайкину нужно понять, какие он ставит перед собой задачи»

вчера, 17:57

Экс-голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о решении вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина покинуть клуб из Норвегии.

Всегда хорошо, когда наши футболисты возвращаются в родной чемпионат, приятно видеть их снова у нас на полях, пусть Никита и играл лишь за молодежные отечественные команды. Но подбором вратарей занимаются в каждом клубе определенные селекционные отделы, сложно понять, у кого какие сейчас задачи в наших коллективах на вратарских позициях.

Что касается Хайкина, то у него есть опыт игры в зарубежном чемпионате и еврокубках, это большой плюс. Свой уровень он всем показал, так что теперь нашим клубам стоит задуматься над его кандидатурой. Отечественный зритель видел Хайкина лишь в матчах Лиги Европы, а вот те, кто занимается подбором вратарей, наверняка, более плотно следили за ним.

Никите нужно понять, какие он ставит перед собой задачи в будущем — переходить в РПЛ или продолжить карьеру в Европе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Арбитр Федотов: «Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку»
Сегодня, 15:38
Хачатурянц: «Карпин — суперпрофессионал, пользующийся доверием у игроков»
Сегодня, 15:23
Газзаев: «Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи»
Сегодня, 14:59
Мостовой: «Нет понимания, зачем сборная продлила Карпина»
Сегодня, 14:53
Колосков прокомментировал продление контракта с Карпиным
Сегодня, 14:23
Рубашко: «Гаранину пока нездоровится»
Сегодня, 13:57
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:04
Задача вполне нормальная - просто заработать денег.
pomor45
pomor45
вчера в 19:00
Как много, оказывается, есть людей, лучше его знающих, что ему нужно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:40
Очень хороший вратарь, и возраст позволит играть ещё лет с десяток.
Вполне допускаю вариант, что его возьмёт Зенит. Кержаков не совсем тянет, плюс годы не идут ему в плюс. Думаю, что Хайкин и Одоевский смогли бы составить перспективную пару вратарей...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:02
Пусть возвращается домой,соскучился поди !😜
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 