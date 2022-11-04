Чанов: «Хайкину нужно понять, какие он ставит перед собой задачи»

Экс-голкипер ЦСКА высказался о решении вратаря «Будё-Глимт» покинуть клуб из Норвегии.

Всегда хорошо, когда наши футболисты возвращаются в родной чемпионат, приятно видеть их снова у нас на полях, пусть Никита и играл лишь за молодежные отечественные команды. Но подбором вратарей занимаются в каждом клубе определенные селекционные отделы, сложно понять, у кого какие сейчас задачи в наших коллективах на вратарских позициях.

Что касается Хайкина, то у него есть опыт игры в зарубежном чемпионате и еврокубках, это большой плюс. Свой уровень он всем показал, так что теперь нашим клубам стоит задуматься над его кандидатурой. Отечественный зритель видел Хайкина лишь в матчах Лиги Европы, а вот те, кто занимается подбором вратарей, наверняка, более плотно следили за ним.