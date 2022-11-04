Тихонов: «„Ахмату“ будет тяжело в Санкт-Петербурге»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом».

Конечно, явный фаворит здесь «Зенит». Мы знаем, как он играет дома. Да, у «Ахмата» есть характер, команда всегда борется, старается играть высоко, в атакующий футбол, но питерцы играют дома и находятся в превосходной форме. Грозненцам будет очень тяжело.