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Тихонов: «„Ахмату“ будет тяжело в Санкт-Петербурге»

вчера, 16:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат16:30 Не начался

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом».

Конечно, явный фаворит здесь «Зенит». Мы знаем, как он играет дома. Да, у «Ахмата» есть характер, команда всегда борется, старается играть высоко, в атакующий футбол, но питерцы играют дома и находятся в превосходной форме. Грозненцам будет очень тяжело.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 17:56
Gunslinger
Химки — Оренбург 0 - 1
Сочи — Спартак 1 - 2
Зенит — Ахмат 3 - 1
Факел — Краснодар 1 - 1
ЦСКА — Пари НН 3 - 1
Урал — Локо 2 - 0
Торпедо — Крылья 0 - 1
Ростов — Динамо 2 - 1
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:09
Еще надо будет смотреть, кто больше голов забьет. Тот и выиграет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:05
В Санкт-Петербурге всем тяжело, особенно Зениту.
Nottrow
Nottrow
вчера в 16:58
Ахмату вседга легко только со спартаком, давно ему проигрывает без напряга и дома, и в гостях.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:58
Ахмат традиционно неудобный соперник для Зенита, и периодически случаются сенсации
drug01
drug01
вчера в 16:58
В Питере всем тяжело надо стараться
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