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Талалаев: «В „Торпедо“ больше играют те, кто верят, что мы можем остаться»

вчера, 17:01
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что больше игрового времени в «Торпедо» даётся тем игрокам, которые верят в сохранение места в РПЛ.

Нам нужно наиграть стандарты, игровые связи, которые уже наработали. Мы это делаем, четко для себя уже определили сильные качества игроков, стараемся за их счёт зацепиться где‑то за очки.

Тренер сам должен верить. Футболисты чувствуют, если хочешь слукавить. У нас в тренерском штабе все строится через взаимоуважение, мы верим, что можем остаться в РПЛ. Сейчас больше играют те, кто верит в это. У нас есть ряд футболистов, у которых меньше игровой практики. Хочу увидеть в глазах этих футболистов уверенность, что мы не хуже большинства команд в лиге. У меня не было тревоги и волнения в дебютном матче, было напряжение. Болельщики тогда оказали хорошую поддержку.

Мы должны выходить и добывать очки с «Крыльями». Понятно, что есть некоторые эмоции, но никакой персональной обиды или воодушевления нет. Слишком коротким было знакомство, не переросло в серьезную встречу.

Матч «Торпедо» — «Крылья Советов» в рамках 16-го тура РПЛ пройдёт 6 ноября. Начало игры в 16:30 по московскому времени.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:24
Кого никуда не берут , все в Торпедо !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:13
Вера в успех - это тоже очень важно, но только "веры" будет недостаточно. Посмотрим, что еще сможет показать Талалаев.
5um3avtx9a8y
5um3avtx9a8y
вчера в 17:04
В Деда Мороза я лично верю больше, чем в то что Торпедо останется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:03
На таких игроках должна держаться команда. Хотя шансов минимум...
Гость
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