Талалаев: «В „Торпедо“ больше играют те, кто верят, что мы можем остаться»

Главный тренер «Торпедо» заявил, что больше игрового времени в «Торпедо» даётся тем игрокам, которые верят в сохранение места в РПЛ .

Нам нужно наиграть стандарты, игровые связи, которые уже наработали. Мы это делаем, четко для себя уже определили сильные качества игроков, стараемся за их счёт зацепиться где‑то за очки.

Тренер сам должен верить. Футболисты чувствуют, если хочешь слукавить. У нас в тренерском штабе все строится через взаимоуважение, мы верим, что можем остаться в РПЛ . Сейчас больше играют те, кто верит в это. У нас есть ряд футболистов, у которых меньше игровой практики. Хочу увидеть в глазах этих футболистов уверенность, что мы не хуже большинства команд в лиге. У меня не было тревоги и волнения в дебютном матче, было напряжение. Болельщики тогда оказали хорошую поддержку.

Мы должны выходить и добывать очки с «Крыльями». Понятно, что есть некоторые эмоции, но никакой персональной обиды или воодушевления нет. Слишком коротким было знакомство, не переросло в серьезную встречу.