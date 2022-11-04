Сёмин: «Думаю, у Хайкина достаточно предложений от клубов»

Экс-тренер «Локомотива» прокомментировал заявление вратаря «Будё-Глимта» об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

За этот период он себя хорошо зарекомендовал. Это его решение. И мы не вправе ему советовать. Думаю, у него есть достаточно предложений, если он принял такое решение — уйти из зоны комфорта, где он постоянно играет. На международной арене в матчах за «Будё-Глимт» Хайкин себя сильно зарекомендовал. А куда он перейдёт? Сложно сказать так же, как и советовать.