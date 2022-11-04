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Сёмин: «Думаю, у Хайкина достаточно предложений от клубов»

вчера, 16:03

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал заявление вратаря «Будё-Глимта» Никиты Хайкина об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

За этот период он себя хорошо зарекомендовал. Это его решение. И мы не вправе ему советовать. Думаю, у него есть достаточно предложений, если он принял такое решение — уйти из зоны комфорта, где он постоянно играет. На международной арене в матчах за «Будё-Глимт» Хайкин себя сильно зарекомендовал. А куда он перейдёт? Сложно сказать так же, как и советовать.

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Все комментарии
Константин Смирнов
Константин Смирнов
вчера в 22:21
Играть в Европе, хороший вратарь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:35
Там просто очередь,как за билетами на концерт Оли Бузовой.
adekvat
adekvat
вчера в 18:19
Посмотрим, несколько игр видел так себе.
Foxes
Foxes
вчера в 16:44
Ага, не знает куда податься!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:07
Палычу можно верить... он многих игроков раскрыл и видит как рентген ...:)
h2apq3qsycxt
h2apq3qsycxt
вчера в 16:06
Хорошо зарекомендовал себя Никитос в нынешней ЛЕ
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