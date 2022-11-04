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Кавазашвили прокомментировал решение Хайкина уйти из «Будё-Глимт»

вчера, 14:59

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение российского голкипера Никиты Хайкина покинуть норвежский «Будё-Глимт».

Я не понимаю решения покинуть «Будё-Глимт». Обычно люди стараются задержаться за рубежом и уехать в Европу. А тут может получиться, что он вернётся в Россию… Даже не знаю, что сказать.

Я думал, что по окончании контракта Хайкин хочет вернуться назад в Россию. Но зачем ему РПЛ, если он находится в Европе?

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:00
С чего решили, что Хайкин в РПЛ едет?
Он сам говорил, что между чемпионом РПЛ и клубом из подвала таблицы АПЛ выберет второй вариант.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:17
Хайкин на своей странице в соцсети ни слова не сказал о том, что он собирается возвращаться в РПЛ. А уважаемый Анзорчик уже за Хайкина так решил, а теперь рассуждает о том, зачем ему это надо. Если "...даже не знаю, что сказать...", то и не надо говорить.
Гость
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