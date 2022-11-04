Кавазашвили прокомментировал решение Хайкина уйти из «Будё-Глимт»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение российского голкипера Никиты Хайкина покинуть норвежский «Будё-Глимт».
Я не понимаю решения покинуть «Будё-Глимт». Обычно люди стараются задержаться за рубежом и уехать в Европу. А тут может получиться, что он вернётся в Россию… Даже не знаю, что сказать.
Я думал, что по окончании контракта Хайкин хочет вернуться назад в Россию. Но зачем ему РПЛ, если он находится в Европе?
Он сам говорил, что между чемпионом РПЛ и клубом из подвала таблицы АПЛ выберет второй вариант.
Он сам говорил, что между чемпионом РПЛ и клубом из подвала таблицы АПЛ выберет второй вариант.