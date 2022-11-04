Кавазашвили прокомментировал решение Хайкина уйти из «Будё-Глимт»

Бывший вратарь сборной СССР прокомментировал решение российского голкипера покинуть норвежский «Будё-Глимт».

Я не понимаю решения покинуть «Будё-Глимт». Обычно люди стараются задержаться за рубежом и уехать в Европу. А тут может получиться, что он вернётся в Россию… Даже не знаю, что сказать.