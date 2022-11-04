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Гладилин: «„Спартак“ поймал хорошую игру»

вчера, 17:48
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч идет

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил расклад сил в матче РПЛ между «Сочи» и «красно-белыми».

Легкой победы завтра не будет, обе команды примерно равны, просто «Спартак» поймал хорошую игру и у клуба удачно складываются все поединки, футболисты очень мотивированы, а у «Сочи» есть небольшой провал, почему это происходит, это уже внутреннее дело команды.

У «Сочи» хороший подбор игроков, где-то недорабатывают в результате. Ожидаю, что будет равная игра, сложно прогнозировать результат. Очень непростой поединок ждет «Спартак», ведь «Сочи» находится не на том месте, на котором должен быть по составу и финансовым возможностям.

Обе команды в закрытый футбол не играют, «Сочи» будет действовать вторым номером, но игра будет открытой. Ждать ли обилия голов? Покажет исполнительское мастерство футболистов обоих клубов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:15
Гладилин весело сказал :
"Спартак" чего-то там поймал...
pomor45
pomor45
вчера в 19:16
Поймал, подхватил, подцепил ....
ABir
ABir
вчера в 19:13
Хорошо, что игра будет в Сочи, техничным командам с атакующей тактикой лучше играть при плюсовой температуре на хорошем газоне.
zenit1958a
zenit1958a
вчера в 19:10
Сочи будет рвать и метать ловцов игры....
lotsman
lotsman
вчера в 18:57
По отношению к прошлому сезону Спартак смотрится на много лучше.
Izmar
Izmar
вчера в 18:50
С Химками и Ахматом как ее не поймать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:32
Спартак поймал хорошую игру - значит хорошо прикормили с вечера.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:48
Игра не Золотая рыбка - ловиться легко!)
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