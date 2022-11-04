Гладилин: «„Спартак“ поймал хорошую игру»

Экс-игрок «Спартака» оценил расклад сил в матче РПЛ между «Сочи» и «красно-белыми».

Легкой победы завтра не будет, обе команды примерно равны, просто «Спартак» поймал хорошую игру и у клуба удачно складываются все поединки, футболисты очень мотивированы, а у «Сочи» есть небольшой провал, почему это происходит, это уже внутреннее дело команды.

У «Сочи» хороший подбор игроков, где-то недорабатывают в результате. Ожидаю, что будет равная игра, сложно прогнозировать результат. Очень непростой поединок ждет «Спартак», ведь «Сочи» находится не на том месте, на котором должен быть по составу и финансовым возможностям.

Обе команды в закрытый футбол не играют, «Сочи» будет действовать вторым номером, но игра будет открытой. Ждать ли обилия голов? Покажет исполнительское мастерство футболистов обоих клубов.