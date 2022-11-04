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Тихонов: «ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки»

вчера, 16:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН19:00 Не начался

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Пари НН».

ЦСКА в последних шести играх одержал только одну победу. «Армейцы» притормозили, и, конечно, это видно по турнирной таблице. У «Пари НН» же огромное количество травмированных. Мы видели, как команде было тяжело в последней игре. ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки, поэтому они и фавориты в этой игре. Если у «Пари НН» срочно не вернутся в строй травмированные, ему будет очень непросто.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:39
К чему бы это, бывший игрок СпаМа выдаёт такие прогнозы ?
Однако !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:45
Подозрительно, когда спартач желает удачи ЦСКА несмотря на то, что это уважаемый Тихонов.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:15
Правильно,ЦСКА вперед за очками!
Futurista
Futurista
вчера в 17:04
ДСА
ДСА
вчера в 16:54
На бумаге ЦСКА сильнее, но мяч круглый, всякое может случиться.
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