Тихонов: «ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Пари НН».

ЦСКА в последних шести играх одержал только одну победу. «Армейцы» притормозили, и, конечно, это видно по турнирной таблице. У «Пари НН» же огромное количество травмированных. Мы видели, как команде было тяжело в последней игре. ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки, поэтому они и фавориты в этой игре. Если у «Пари НН» срочно не вернутся в строй травмированные, ему будет очень непросто.