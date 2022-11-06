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«Лос-Анджелес» в серии пенальти обыграл «Филадельфию» и стал чемпионом МЛС

сегодня, 02:06
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«Лос-Анджелес» в серии пенальти обыграл «Филадельфию» (3:3, 3:0 по пенальти) в финале МЛС.

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Лос-Анджелеса» Келлин Акоста. На 59-й минуте полузащитник «Филадельфии» Даниэль Газдаг сравнял счёт. На 83-й минуте защитник Хесус Мурильо снова вывел «Лос-Анджелес» вперёд, однако на 87-й минуте защитник «Филадельфии» Джек Эллиот снова сравнял счёт. Игра перешла в овертайм. На 116-й минуте красную карточку получил вратарь «Лос-Анджелеса» Максим Креспо. На 124-й минуте Джек Эллиот оформил дубль, чем вывел «Филадельфию» вперед. Однако на 128-й минуте Гарет Бейл сравнял счёт, а игра перешла в серию пенальти, где футболисты «Филадельфии» не смогли забить ни одного из трёх одиннадцатиметровых, а «Лос-Анджелес» забил 3 из 4 ударов (3:0).

Напомним, что за «Лос-Анджелес» выступает ряд известных футболистов — Гарет Бэйл, Джорджо Кьеллини, Карлос Вела, Кристиан Тельо.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:24
Сильный матч получился. Принимайте поздравление!
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 07:09
С трофеем, чемпионы!
SHEARER
SHEARER ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 06:06, ред.
Да нет наверное, просто столько много добавили. Не может быть, чтобы в млс играли по другим правилам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:56
С победой всех фанатов Лос Анжелеса!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:55
Настоящий матч двух лидеров западной и восточной конференций. С Победой Лос - Анджелес !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:47
Я думал дополнительное время - 2 по 15, то есть всё вместе 120 минут.
У них там другие правила?
Gahi
Gahi
сегодня в 03:42
В бой идут одни старики, которые и добиваются победы в МЛС. Молодцы с очередным трофеем в своей карьере. Удачи
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 03:22
Мои поздравления Лос-Анжелесу!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 02:09
имена уже ничем не уступают тому же чемпионату франции
угар
Гость
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