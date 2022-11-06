«Лос-Анджелес» в серии пенальти обыграл «Филадельфию» и стал чемпионом МЛС

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сегодня, 02:06

«Лос-Анджелес» в серии пенальти обыграл «Филадельфию» (3:3, 3:0 по пенальти) в финале МЛС .

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Лос-Анджелеса» Келлин Акоста. На 59-й минуте полузащитник «Филадельфии» Даниэль Газдаг сравнял счёт. На 83-й минуте защитник Хесус Мурильо снова вывел «Лос-Анджелес» вперёд, однако на 87-й минуте защитник «Филадельфии» Джек Эллиот снова сравнял счёт. Игра перешла в овертайм. На 116-й минуте красную карточку получил вратарь «Лос-Анджелеса» Максим Креспо. На 124-й минуте Джек Эллиот оформил дубль, чем вывел «Филадельфию» вперед. Однако на 128-й минуте Гарет Бейл сравнял счёт, а игра перешла в серию пенальти, где футболисты «Филадельфии» не смогли забить ни одного из трёх одиннадцатиметровых, а «Лос-Анджелес» забил 3 из 4 ударов (3:0).

Напомним, что за «Лос-Анджелес» выступает ряд известных футболистов — Гарет Бэйл, Джорджо Кьеллини, Карлос Вела, Кристиан Тельо.