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«Наполи» в гостях обыграл «Аталанту»

вчера, 21:52
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Аталанта» проиграла «Наполи» (1:2) в матче 13-го тура Серии А.

На 19-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман. На 23-й минуте нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сравнял счёт, а на 35-й минуте Эльхиф Элмас принёс победу неаполитанскому клубу.

«Аталанта» идёт на 2-м месте (27 очков), «Наполи» занимает 1-е место (35 очков).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:55
С победой Наполи и болельщиков! Надеюсь, что Наполи возьмёт скудетто в этом сезоне!
Capral
Capral
сегодня в 00:18
протон, это ты точно сказал- столько раз ходили вокруг. Ходили вокруг, потому что были истинные топы. А сейчас, когда все великие в упадке, такие как Наполи выскочили в лидеры.
протон
протон
сегодня в 00:14
Сколько раз ходили рядом, но кажется, лучшего шанса стать чемпионами, чем в этом сезоне, у Наполи ещё не было.
Обалденный отрезок, особенно учитывая что обыграли Милан, Аталанту, Лацио и Рому в гостях.
во втором круге будет больше домашних матчах с топ командами Италии. Как фанат красивой атакующей игры искренне желаю им чемпионства!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:06
Аталанта Миранчука без Миранчука ...
Capral
Capral ответ Владимир Шорохов (раскрыть)
вчера в 23:36
А Вы только сейчас это поняли?- После великих- Юве, Милана и Интера, сейчас итальянский футбол выглядит неубедительно. Даже победа сборной этой страны на недавнем ЧЕ, представляется мне во многом случайной, особенно, после вылета сборной в стыках к ЧМ от слабого соперника...
DXTK
DXTK
вчера в 22:52
Если Наполи возьмет скудето, то я скажу Спаллетти великий тренер. Дерзайте.

PS добавлю, возможно, Марадона приглядывает с небес за клубом и ведет рукой бога к желанному трофею. Ведь недавно сборная Аргентина с Месси взяла кубок Америки......
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 22:41, ред.
Наполи силён, как никогда!
Надо продолжать в том же духе!
Неаполетанцев с победой!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:39
Только ПСЖ не проиграли. Реал и Наполи в ЛЧ терпели поражения. Если брать только чемпионаты, то согласен.
Elliada
Elliada
вчера в 22:26
В этом сезоне только Наполи, Реал и ПСЖ не знают поражений. Если Реал и ПСЖ не вызывают удивления, то Наполи приятно удивляет.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 22:08
если незалихорадит то возьмут серию,аталанта просто как середняк выглядела,ну и сама серия думаю сейчас уже возможно ниже франции по уровню за счёт псж
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:03
С победой, Неаполь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:55
Наполи в этом сезоне рвёт и мечет...
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