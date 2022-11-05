«Наполи» в гостях обыграл «Аталанту»

«Аталанта» проиграла «Наполи» (1:2) в матче 13-го тура Серии А.
На 19-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман. На 23-й минуте нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сравнял счёт, а на 35-й минуте Эльхиф Элмас принёс победу неаполитанскому клубу.
«Аталанта» идёт на 2-м месте (27 очков), «Наполи» занимает 1-е место (35 очков).
Обалденный отрезок, особенно учитывая что обыграли Милан, Аталанту, Лацио и Рому в гостях.
во втором круге будет больше домашних матчах с топ командами Италии. Как фанат красивой атакующей игры искренне желаю им чемпионства!
Обалденный отрезок, особенно учитывая что обыграли Милан, Аталанту, Лацио и Рому в гостях.
во втором круге будет больше домашних матчах с топ командами Италии. Как фанат красивой атакующей игры искренне желаю им чемпионства!
PS добавлю, возможно, Марадона приглядывает с небес за клубом и ведет рукой бога к желанному трофею. Ведь недавно сборная Аргентина с Месси взяла кубок Америки......
PS добавлю, возможно, Марадона приглядывает с небес за клубом и ведет рукой бога к желанному трофею. Ведь недавно сборная Аргентина с Месси взяла кубок Америки......
Надо продолжать в том же духе!
Неаполетанцев с победой!
Надо продолжать в том же духе!
Неаполетанцев с победой!