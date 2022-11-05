«Наполи» в гостях обыграл «Аталанту»

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вчера, 21:52

«Аталанта» проиграла «Наполи» (1:2) в матче 13-го тура Серии А.

На 19-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман. На 23-й минуте нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сравнял счёт, а на 35-й минуте Эльхиф Элмас принёс победу неаполитанскому клубу.

«Аталанта» идёт на 2-м месте (27 очков), «Наполи» занимает 1-е место (35 очков).