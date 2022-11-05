Дубль Чупо-Мотинга принёс «Баварии» победу над «Гертой»

«Герта» проиграла «Баварии» (2:3) в матче 13-го тура Бундеслиги.
На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 37-й минуте нападающий мюнхенского клуба Эрик Чупо-Мотинг удвоил преимущество своей команды, а на 38-й минуте Чупо-Мотинг оформил дубль. На 40-й минуте голом отметился нападающий «Герты» Доди Люкебакио, а на 45-й минуте форвард Дави Зелке с пенальти сократил отставание «Герты» до минимума.
«Бавария» идёт на 1-м месте (28 очков), «Герта» занимает 14-е место (11 очков).
Шальке-Сток-ПСЖ-Основа Баварии и крутой бомбардирский стрик. Красавец просто)
Не останавливайте эту машину!
А если серьезно, то, кажется, что позиция главного форварда в "Баварии" "проклята"))
А если действительно серьезно, то Эрик красавчик! Очень рад за мужика, ведь раньше его считали чуть ли не каким-то смешным/пародийным нападающим, который не может забивать. По крайней мере серьезно не относились. А он работал и вот он результат. Чем-то Карима напомнило.
Шальке-Сток-ПСЖ-Основа Баварии и крутой бомбардирский стрик. Красавец просто)
Не останавливайте эту машину!
А если серьезно, то, кажется, что позиция главного форварда в "Баварии" "проклята"))
А если действительно серьезно, то Эрик красавчик! Очень рад за мужика, ведь раньше его считали чуть ли не каким-то смешным/пародийным нападающим, который не может забивать. По крайней мере серьезно не относились. А он работал и вот он результат. Чем-то Карима напомнило.
Да, наверное с уходом Левандовски что-то у них изменилось
Но вроде бы как к настоящему моменту научились играть без него
Результаты говорят сами за себя
Да, наверное с уходом Левандовски что-то у них изменилось
Но вроде бы как к настоящему моменту научились играть без него
Результаты говорят сами за себя
АХАХАХАХА
АХАХАХАХА