Дубль Чупо-Мотинга принёс «Баварии» победу над «Гертой»

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вчера, 19:27

«Герта» проиграла «Баварии» (2:3) в матче 13-го тура Бундеслиги.

На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 37-й минуте нападающий мюнхенского клуба Эрик Чупо-Мотинг удвоил преимущество своей команды, а на 38-й минуте Чупо-Мотинг оформил дубль. На 40-й минуте голом отметился нападающий «Герты» Доди Люкебакио, а на 45-й минуте форвард Дави Зелке с пенальти сократил отставание «Герты» до минимума.

«Бавария» идёт на 1-м месте (28 очков), «Герта» занимает 14-е место (11 очков).