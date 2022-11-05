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Дубль Чупо-Мотинга принёс «Баварии» победу над «Гертой»

вчера, 19:27
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Герта» проиграла «Баварии» (2:3) в матче 13-го тура Бундеслиги.

На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 37-й минуте нападающий мюнхенского клуба Эрик Чупо-Мотинг удвоил преимущество своей команды, а на 38-й минуте Чупо-Мотинг оформил дубль. На 40-й минуте голом отметился нападающий «Герты» Доди Люкебакио, а на 45-й минуте форвард Дави Зелке с пенальти сократил отставание «Герты» до минимума.

«Бавария» идёт на 1-м месте (28 очков), «Герта» занимает 14-е место (11 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Hertha Berlin
Hertha Berlin
сегодня в 01:41
Молодец Герта! Дали бой Баварии!
протон
протон
сегодня в 00:36
Загадочная карьера Эрика Шупо-Мотинга.
Шальке-Сток-ПСЖ-Основа Баварии и крутой бомбардирский стрик. Красавец просто)
Не останавливайте эту машину!
А если серьезно, то, кажется, что позиция главного форварда в "Баварии" "проклята"))
А если действительно серьезно, то Эрик красавчик! Очень рад за мужика, ведь раньше его считали чуть ли не каким-то смешным/пародийным нападающим, который не может забивать. По крайней мере серьезно не относились. А он работал и вот он результат. Чем-то Карима напомнило.
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 22:06, ред.
Кто-нибудь астанавите эту машину!!! Холланд нервно курит в сторонке...)))
Capral
Capral ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 21:57
Молодцы!
vova505
vova505 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:50
Оперативно перестраиваются
dok66
dok66
вчера в 21:27
Первый тайм - огонь . Во втором Бавария пыталась дожать , но ... В любом случае - с победой !
ДСА
ДСА
вчера в 20:58
Второй тайм разочаровал, после фееричного первого тайма.
adekvat
adekvat ответ DEIVID_357 (раскрыть)
вчера в 20:48
Вроде в тоже сваливать собирается с Баварии.
Capral
Capral ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 20:32
Изменилось многое. Когда уходит безаговорочный лидер последних лет, команда сиротеет. На поляка играла вся команда- он был эмблемой клуба. Сейчас игра команды перестраивается в атаке.
vova505
vova505 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:13
Да и с Левандовски они бывало бросали играть
Да, наверное с уходом Левандовски что-то у них изменилось
Но вроде бы как к настоящему моменту научились играть без него
Результаты говорят сами за себя
Elliada
Elliada
вчера в 20:13
В Баварии любой нападающий будет пачками голы ложить. Поляк просто распиаренный средний игрок. Без поляка первое место в таблице и 6 побед из 6 в ЛЧ
vova505
vova505
вчера в 20:11
Супер!!
Capral
Capral
вчера в 19:58, ред.
После ухода Левандовски, Бавария утратила свою атакующую мощь и не выглядит такой непобедимой как раньше. Ведя 3:0 к 40мин., и имея полное преимущество, Бавария, вместо того чтобы прихлопнуть недоделанного, вдруг бросила играть и свела игру к нервной концовке. Но, хорошо что хорошо кончается, а это значит- Баварию с победой!!!
DEIVID_357
DEIVID_357
вчера в 19:28
Ещё и рекорд поляка побьёт.

АХАХАХАХА
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