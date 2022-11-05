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«Манчестер Сити» вдесятером обыграл «Фулхэм»

вчера, 19:57
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«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ.

На 16-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 26-й минуте защитник «горожан» Жоау Канселу получил прямую красную карточку. На 28-й минуте полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра сравнял счёт с пенальти. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд реализовал пенальти, чем принёс победу своей команде.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (32 очков), «Фулхэм» занимает 8-е место (19 очков).

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 06:01, ред.
Наверное Фулхэму так обидно, за поражение, на последних минутах.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 02:57
Дачники точно сохранят себе пропису в АПЛ!
протон
протон
сегодня в 00:38
Сити демонстрирует отличный футбол! Даже вдесятером имеет преимущество и обыгрывает соперников. В этом году Эрлинг Холланд лучший футболист Европы.
Roger Young
Roger Young ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:14
Меня больше всего привел в восторг эпизод примерно на 80-й минуте, когда Гюндоган, Фоден и Холланд втроем пошли в атаку против пятерых и в меньшем составе довели дело до опасного момента! Просто нет слов.

Ну и Альварес потрясающую банку вклотил. Украшение тура.

Фулхэм мог кстати взять очки если бы не выбрал такую беззубую тактику. Видимо ничья уже казалась пределом счастья, потому играли исключительно на отбой даже не пытаясь атаковать. Поэтому здорово, что сработало правило "не забиваешь ты, забьют тебе"
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:11
Судья просто сломал игру, когда поставил пенальти и удаление у Сити. Первое, эпизод с пенальти очень спорный. Многие вообще не увидели нарушения. Я скажу так: можно было поставить, но можно и не реагировать. Судья решил пожестить, ок, его право, но удаления там не было впомине. Абсолютно рабочий стык без излишней жесткости. На каком основании дали красную вообще не понял. Такое ощущение, что была задача лишить Сити очков, но Фулхэм в конце сам себе привез 11-метровый) С победой МС!
3ton
3ton
вчера в 21:21
Сити не заметил потерю бойца 😂😂 Они и в 9ом бы выиграли тоже 😂😂
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 21:07
Сити смогли, они орлы, молодцы, увы!
DXTK
DXTK
вчера в 20:49
думаю Ман Сити будет играть с Арсеналом в психологическое давление, как было с Ливерпулем выдержат гонку за титул или нет. Скажу трудовая победа Сити еще и в меньшенстве, при том что дачники очень крепкая команда в этом сезоне, ну и гол феномена Холанда важен, пусть даже с точки, три очка и победа подопечных Гвардиолы и промежуточное первое место.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:38
С победой Манчестер Сити и болельщиков!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:36
Могли бы и втроем сыграть !
Кнвпт
Кнвпт ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:23
Тебе виднее, конечно)
Elliada
Elliada ответ Кнвпт (раскрыть)
вчера в 20:22
Судья двенадцатый. За толчок плечом прямая красна и пенальти. Максимум желтая должна была быть
vova505
vova505
вчера в 20:11
Молодцы!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:08
А сколько выиграл без характера, в пол ноги!
Elliada
Elliada
вчера в 20:06
Сколько Сити выиграл на характере сложно посчитать. До конца борятся в каждом матче. Это всего лишь 3 очка, впереди полсезона, могли как Ливерпуль балду гонять, но нет. Незаслуженное удаление Канселу и справедливая победа Сити.
Кнвпт
Кнвпт
вчера в 20:05
А судья?! 11!
Noiprocs
Noiprocs
вчера в 20:00
В этом матче я увидел боевой дух и настрой только на победу. Всегда бы так
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:00
И снова Холанд доказал своё величие.
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