«Манчестер Сити» вдесятером обыграл «Фулхэм»

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ.
На 16-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 26-й минуте защитник «горожан» Жоау Канселу получил прямую красную карточку. На 28-й минуте полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра сравнял счёт с пенальти. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд реализовал пенальти, чем принёс победу своей команде.
«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (32 очков), «Фулхэм» занимает 8-е место (19 очков).
Ну и Альварес потрясающую банку вклотил. Украшение тура.
Фулхэм мог кстати взять очки если бы не выбрал такую беззубую тактику. Видимо ничья уже казалась пределом счастья, потому играли исключительно на отбой даже не пытаясь атаковать. Поэтому здорово, что сработало правило "не забиваешь ты, забьют тебе"
Ну и Альварес потрясающую банку вклотил. Украшение тура.
Фулхэм мог кстати взять очки если бы не выбрал такую беззубую тактику. Видимо ничья уже казалась пределом счастья, потому играли исключительно на отбой даже не пытаясь атаковать. Поэтому здорово, что сработало правило "не забиваешь ты, забьют тебе"