«Манчестер Сити» вдесятером обыграл «Фулхэм»

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вчера, 19:57

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ .

На 16-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 26-й минуте защитник «горожан» Жоау Канселу получил прямую красную карточку. На 28-й минуте полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра сравнял счёт с пенальти. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд реализовал пенальти, чем принёс победу своей команде.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (32 очков), «Фулхэм» занимает 8-е место (19 очков).