ЦСКА дома проиграл «Пари НН»

ЦСКА проиграл «Пари НН» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.
Единственный гол на 67-й минуте встречи забил защитник нижегородского клуба Виктор Александров.
ЦСКА идёт на 3-м месте (30 очков), «Пари НН» занимает 12-е место (14 очков).
ЦСКА проиграл «Пари НН» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.
Единственный гол на 67-й минуте встречи забил защитник нижегородского клуба Виктор Александров.
ЦСКА идёт на 3-м месте (30 очков), «Пари НН» занимает 12-е место (14 очков).
Вполне заслуженная победа подопечных Галактионова. Тот момент когда дисциплина и самоотдача бьёт класс. Невозможно выигрывать исходя только от качества игроков превосходящих игроков соперника.
И самое главное что в ЦСКА отсутствует атака во главе с настоящим голеодором . Нет в команде, от слова Абсолютно, футболиста атаки с чувством голевой ситуации и завершителя атак. Ни Чалов ни Заболотный такими качествами не обладают. Заболотный вообще футболист который может только выиграть верховые мячи, ну а кому он должен это делать когда в большинстве случаев он оказывается один в штрафной в окружение защитников. Это мне напоминает ситуацию в Зените с Дзюбой, но у него всегда кто-то был в паре, и это был Азмун. С кем они наколотили больше всех мячей. Этот тандем работал и давал результаты. А в ЦСКА такого тандема нет. И это огромная проблема в атаке у ЦСКА.
Надеюсь в зимнее трансферное окно будут сделаны корректировки и всё-таки будут новые приобретенияъ А иначе нам удачи не видать.
Ну вот как-то так, коротко о главном, на мой субъективный взгляд !
Всем Добра, а ЦСКА Удачи !
Вполне заслуженная победа подопечных Галактионова. Тот момент когда дисциплина и самоотдача бьёт класс. Невозможно выигрывать исходя только от качества игроков превосходящих игроков соперника.
И самое главное что в ЦСКА отсутствует атака во главе с настоящим голеодором . Нет в команде, от слова Абсолютно, футболиста атаки с чувством голевой ситуации и завершителя атак. Ни Чалов ни Заболотный такими качествами не обладают. Заболотный вообще футболист который может только выиграть верховые мячи, ну а кому он должен это делать когда в большинстве случаев он оказывается один в штрафной в окружение защитников. Это мне напоминает ситуацию в Зените с Дзюбой, но у него всегда кто-то был в паре, и это был Азмун. С кем они наколотили больше всех мячей. Этот тандем работал и давал результаты. А в ЦСКА такого тандема нет. И это огромная проблема в атаке у ЦСКА.
Надеюсь в зимнее трансферное окно будут сделаны корректировки и всё-таки будут новые приобретенияъ А иначе нам удачи не видать.
Ну вот как-то так, коротко о главном, на мой субъективный взгляд !
Всем Добра, а ЦСКА Удачи !