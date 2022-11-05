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ЦСКА дома проиграл «Пари НН»

вчера, 21:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

ЦСКА проиграл «Пари НН» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

Единственный гол на 67-й минуте встречи забил защитник нижегородского клуба Виктор Александров.

ЦСКА идёт на 3-м месте (30 очков), «Пари НН» занимает 12-е место (14 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 03:20
спад у Федотова
Заболотный как всегда
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:23
Тот случай, когда лезет мысль в левое полушарие, что стал участником благотворительного цирка и тебя обьегорили). Ничего казалось бы не произошло, все на местах, все довольны, из лидеров никого не удалили.
Тренера обтекают довольные и звание "физрук" на неделю не помеха. Все течет, всё движется.
YuriA
YuriA
сегодня в 00:22
Увы, снова невразумительная игра армейцев. По настрою нижегородцы явно превосходили. Огорчает нападение ЦСКА: боятся что ли бить издали по воротам, всё хотят занести мяч туда ? Может мне кажется, но Акинфеев хуже стал выходить из ворот на перехват. Во всяком случае с уголового не было его реакции. Выделю только Рошу. Поражает обилие необязательных жёлтых карточек. Вторую половину круга Медина и Карраскаль просто провалили. Что-то не так в "нашем королевстве" !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Консерватор он. Ушаков в первых турах блеснул, но сел на лавку, с Гайчем тоже непонятки, Мухин лучше Мендеса - определенно. Вопросов к Федотову много.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:43
Да ладно Вам сегодня просто день для отдачи букмекерам вложенные бабки в РПЛ ) все фавориты сыграли+ букам.)))
Izmar
Izmar
вчера в 23:41
Чем Пари НН хуже Торпедо?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:56
Федотов и Сочи кинул,и в ЦСКА забуксовал!!!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 22:35
У коней всё равно праздник - Зенит проиграл.
a-league
a-league
вчера в 22:33
    haim
    haim
    вчера в 22:33
    У меня возникло ощущение, что зениту можно 10 раз проиграть и соперники всё-равно его не догонят .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:27
    Пару тройку раз в сезоне бывает "День букмекера"...

    Сегодня один из них...
    3ton
    3ton ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Красава . Поздравляю .
    Я сегодня на Спартак с нулем ставил - возврат
    Какая-то чуйка была, не лезть в РПЛ сегодня . Не подвела
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    вчера в 22:17
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 22:17
      Чистое третье тоже отличное место!)
      Ростову только победы!
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 22:12
      У Нижнего судьи украли второй гол! Должно было быть 0-2! Но и так с заслуженной победой Нижний! Это было круто!
      andrefino13
      andrefino13 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      вчера в 22:07
      Потому что багаж Ганчаренко иссяк всё нужно строить в ЦСКА заново думаю времена не те, и теперь как во времена СССР ЦСКА будет между двух лиг.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 22:00
      Зенит проиграл, но конкуренты как-то не очень торопятся догонять.
      Константин Смирнов
      Константин Смирнов
      вчера в 21:58
      ЦСКА так держать)))
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 21:57
      БРАВО 👏 ПАРИ😉НН.
      С ПОБЕДОЙ.
      andrefino13
      andrefino13
      вчера в 21:53
      Легионер у нас подразумевает игрока выше классом чем наш. Почему они лучше? Нужно начинать разбираться и быть лучше.
      andrefino13
      andrefino13 ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 21:50
      Нападения без полузащиты не будет, полузащиты без защиты не будет, защиты без вратаря (профессионального) не будет. Усталость наступает от обыденности, одни и те же гнобят команды и тренеров, даже мысли поддержать на дистанции и помочь нет.
      Штанмайер
      Штанмайер ответ bvnu89f5ry62 (раскрыть)
      вчера в 21:46
      да да вспоминаем прошлый сезон и где ваши спартаки и цска тогда были ))...ростов хорош карпин красава за вторую строчку поборется...
      pomor45
      pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 21:45
      Это он на радостях от того, что на Зените хорошо поднял.
      andrefino13
      andrefino13 ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 21:44
      Всё верно сказали, багаж Ганчаренко окончен, дальше всё нужно строить с нуля.
      pomor45
      pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 21:39
      Класс, классом, а играть надо. И уповать на приобретения в условиях санкций и финансовой недостаточности для покупки действительно хороших легионеров, не лучшая позиция. Надо бы, наконец-то, начать работать в долгую: воспитывать своих российских игроков. Не важно, в каких клубах - важно своих. Тогда и деньги будут крутиться внутри лиг, а не уплывать за бугор, усиливая продавцов легионеров. На месте РФС я бы для начала запретил покупку легионеров, а лучше перевёл контракты футболистов на рубли. Тогда быстро всё встало бы на свои места: и имеющиеся леги разбежались бы сами, и новые не пошли в Россию.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      вчера в 21:34
      Это каким макаром вы на 2 место выйдете имея отставание от Спартака в 4 очка?!
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 21:34
      Нежданчики прожолжаются...
      bvnu89f5ry62
      bvnu89f5ry62 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      вчера в 21:33
      Никогда вам не быть вторыми, пока есть спартак и цска.
      Devjatiy
      Devjatiy
      вчера в 21:30
      В цска всегда утверждают, что побеждает тот, у кого больше денег, про цска этого не скажешь. Он проигрывает и богатому Зениту, и бедному Пари НН.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 21:27
      Вот, что тут Зениту не становиться чемпионом из года в год. Споткнулся Зенит и все его соперники тоже, как заговорённые. Зенит сыграл из рук вон плохо, а соперники, как по заказу, или ещё хуже, или также плохо. И так уже не первый год. Почитай все последние 4 сезона чемпионств Зенита. Получается, что чемпион у нас лучший среди худших. И деньгами это в полной мере не объясняется. К примеру, этот тур. Что бюджеты Спартака, ЦСКА, Краснодара сопоставимы с бюджетами соперников? Нет превосходят с лихвой, но очки богатенькие бедненьким отдают только так, почём зря. Самое хреновое, что при таком положении дел нет и не может быть развития ни клубов, ни лиг РФС, ни российского футбола в целом. Будут плодится разношёрстные рекорды, количества чемпионств Зенита, количества звёзд на знамёнах лидеров, а ФУТБОЛА НЕ БУДЕТ!
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