Хабиб Нурмагомедов советовал руководству ПСЖ подписать Дениса Макарова

Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как бывший чемпион UFC и владелец компании советовал руководству ПСЖ подписать российского полузащитника , когда он ещё выступал за «Рубин».

Хабиб любит футбол больше, чем ММА ? Можете спросить у него, он неоднократно об этом говорил. Он реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт. Даже сейчас на тяжелых сборах в Дубае мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.

Год назад мы собирали половину сборной России и играли в Дубае в футбол. Джикия не раз говорил, что ребята бегали на другом уровне. Когда он в команде, он так заряжает футболистов, что невозможно за него не играть.