Хабиб Нурмагомедов советовал руководству ПСЖ подписать Дениса Макарова

Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как бывший чемпион UFC и владелец компании Хабиб Нурмагомедов советовал руководству ПСЖ подписать российского полузащитника Дениса Макарова, когда он ещё выступал за «Рубин».
Хабиб любит футбол больше, чем ММА? Можете спросить у него, он неоднократно об этом говорил. Он реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт. Даже сейчас на тяжелых сборах в Дубае мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.
Год назад мы собирали половину сборной России и играли в Дубае в футбол. Джикия не раз говорил, что ребята бегали на другом уровне. Когда он в команде, он так заряжает футболистов, что невозможно за него не играть.
В прошлом году был матч «Рубин» — «Зенит», и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту ПСЖ и сказал: «Посмотрите на этого молодого Ди Марию». Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории.
Многих можно посоветовать в ПСЖ в таком случае
Многих можно посоветовать в ПСЖ в таком случае
У парижан если и есть проблемы, то только в защите, где кроме Маркиньоса практически все лажают.
Хотя..., если бы Хабиб знал о выше сказанном, он, наверно, был бы крайне удивлён. )
У парижан если и есть проблемы, то только в защите, где кроме Маркиньоса практически все лажают.
Хотя..., если бы Хабиб знал о выше сказанном, он, наверно, был бы крайне удивлён. )