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Хабиб Нурмагомедов советовал руководству ПСЖ подписать Дениса Макарова

вчера, 11:48

Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как бывший чемпион UFC и владелец компании Хабиб Нурмагомедов советовал руководству ПСЖ подписать российского полузащитника Дениса Макарова, когда он ещё выступал за «Рубин».

Хабиб любит футбол больше, чем ММА? Можете спросить у него, он неоднократно об этом говорил. Он реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт. Даже сейчас на тяжелых сборах в Дубае мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.

Год назад мы собирали половину сборной России и играли в Дубае в футбол. Джикия не раз говорил, что ребята бегали на другом уровне. Когда он в команде, он так заряжает футболистов, что невозможно за него не играть.

В прошлом году был матч «Рубин» — «Зенит», и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту ПСЖ и сказал: «Посмотрите на этого молодого Ди Марию». Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ dok66 (раскрыть)
сегодня в 09:39
Он куда более влиятельных людей знает
vova505
vova505
вчера в 19:18
Прикол ))
Многих можно посоветовать в ПСЖ в таком случае
протон
протон
вчера в 17:40
Хабиб молодец , главное попробовать, пусть пытается Хабиб поднять наших ребят . Сам со своим отцом тоже ММА очень подняли в России , и принесли млн долларов . А теперь и Ислам принесёт десятки млн долларов . Пусть наши ребята зарабатывают себе деньги
kyxy
kyxy ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 16:11
Арабы обожают Хабиба дарят ему всё что возможно. Он много раз был в вип ложе у ПСЖ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:04, ред.
Хм... А зачем ПСЖ в полузащите Макаров, когда там уже есть Руиз, Витиньо, Верратти и Ренату Саншеш ?
У парижан если и есть проблемы, то только в защите, где кроме Маркиньоса практически все лажают.

Хотя..., если бы Хабиб знал о выше сказанном, он, наверно, был бы крайне удивлён. )
dok66
dok66
вчера в 15:49
Я не подвергаю сомнению , что Хабиб любит футбол . А вот знакомство с президентом ПСЖ - что-то очень смахивает на утку . Может это просто вброс , чтобы напомнить о Хабибе , а то он на какое то время ушел в тень .
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 14:08
Могу посоветовать хабибу не советовать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:57
Иди ты ...в октагон.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:08
Это был скорее не серьезное предложение, а шуточное.
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