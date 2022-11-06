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«Спартак» не собирается подписывать Сычевого и Дзюбу

вчера, 13:25

«Спартак» не намерен подписывать нападающего в зимнее трансферное окно.

По данным источника, московский клуб доволен текущей линией атаки команды.

«Красно-белые» не заинтересованы в трансфере Владимира Сычевого из «Оренбурга», а также не подпишут Артема Дзюбу из-за его прошлого в клубе.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:49
Что ж нам всякое г...но постоянно сватают ?! То Ежова ,то Пиняева ,То Сычевого , то Дзюбу ? У нас что ,кунсткамера ?
costard
costard ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:45
Недавно партнер добил мяч после удара Сычевого, который катился в ворота, так этот Сычевой на полном серьезе скандал устроил. 3 такой игрок нужен.
makkie
makkie
вчера в 15:18
Ладно Сычевой, но какой еще Дзюба?
Мало того что человеком с гнильцой оказался, так еще и как футболист давно уже сдулся. Даже в Турции никому не нужен. Уровень Дзюбы сейчас - Торпедо или Химки.
Союзник противников
Союзник противников ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 14:39
Точно лучше!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:38
Как я рад,как я рад-это главный кандидат!
Izmar
Izmar
вчера в 14:16
Для спартака сойдет, чем он хуже Мевли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:42
Бедолага Дзюба читает Соккер и помечает в списке команд РПЛ: Ахмат - минус, Зенит-минус, Спартак- минус, да и сам бы не пошёл.
Лицо слегка грустнеет, но список ещё большой остаётся .
А если серьёзно, середняк вроде Оренбурга или КС он вполне усилит...
Foxes
Foxes
вчера в 13:40
Дзюба уже не тянет!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:29
Все быстро начали открещиваться от Дзюбы!
Zak11
Zak11
вчера в 13:29
Ну в атаке действительно укомплектованы. Нужно укреплять другие позиции.
Гость
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