«Спартак» не собирается подписывать Сычевого и Дзюбу

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вчера, 13:25

«Спартак» не намерен подписывать нападающего в зимнее трансферное окно.

По данным источника, московский клуб доволен текущей линией атаки команды.

«Красно-белые» не заинтересованы в трансфере из «Оренбурга», а также не подпишут из-за его прошлого в клубе.