«Спартак» не собирается подписывать Сычевого и Дзюбу

«Спартак» не намерен подписывать нападающего в зимнее трансферное окно.
По данным источника, московский клуб доволен текущей линией атаки команды.
«Красно-белые» не заинтересованы в трансфере Владимира Сычевого из «Оренбурга», а также не подпишут Артема Дзюбу из-за его прошлого в клубе.
Мало того что человеком с гнильцой оказался, так еще и как футболист давно уже сдулся. Даже в Турции никому не нужен. Уровень Дзюбы сейчас - Торпедо или Химки.
Мало того что человеком с гнильцой оказался, так еще и как футболист давно уже сдулся. Даже в Турции никому не нужен. Уровень Дзюбы сейчас - Торпедо или Химки.
Лицо слегка грустнеет, но список ещё большой остаётся .
А если серьёзно, середняк вроде Оренбурга или КС он вполне усилит...
Лицо слегка грустнеет, но список ещё большой остаётся .
А если серьёзно, середняк вроде Оренбурга или КС он вполне усилит...