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Кавазашвили: «Уход из „Аданы“ говорит о непригодности Дзюбы»

вчера, 13:52

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о том, что нападающий Артем Дзюба разорвал контракт с «Аданой Демирспор».

Изначально говорил, что перейти в турецкий чемпионат — неправильное решение. Там во всех клубах играет молодёжь. Да, он был лучшим нападающим в российском чемпионате. Но в его возрасте ехать в Турцию, где свои климатические условия, другая окружающая среда и болельщики… Там сложно играть. Надо вкалывать как лошадь. Двигаться по всему полю и отдаваться полностью, а это уже не в его возможностях. Дзюба может только подкараулить свободный мяч и забить — такого турецкие футболисты позволять не будут. То, что случилось, закономерный фактор.

Наш Артёмчик избалован. Избалован в нашем футболе, что он самый выдающийся и самый лучший. Сможет ли найти клуб в России — это уже его проблема. Уход из «Аданы» говорит о непригодности Дзюбы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:56
Дед, ты чё несёшь? Какая молодёжь в основном играет, туда едут зарабатывать сбитые лётчики. (Озил, Муслера, Икарди, Мертенс, Мата, Батшуайи, Алли и т.д.)
А на счёт Дзюбы там в другом проблема. Дзюба не умеет принимать критик и держать язык за зубами, когда нужно. Ну и форму оптимальную на тренировках не набирает, так сказать не пахает на тренировках и не доказывает тренеру, что готов играть. То что вытворял Дзюба на родине, там в Турции с их менталитетом не покатит. ну не думаю что причина ухода таилась в неуплате ЗП.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:32
Срок годности просто подошел к концу у него.
ДСА
ДСА
вчера в 15:11
Надо бы ему ехать в кипрский Арис, к Кокорину.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:45
Прежде всего это говорит о финансовых проблемах Новоосманской империи и клуба,в частности.КАк выяснилось.Но нам привычней 41шки на себя делать. Как грится,"Свои сопли всегда слаще".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:22
Очнулись называется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:05
Дзюба и непригодный и капризный,играть ему в фнл до старости!
Гость
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