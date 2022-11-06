Кавазашвили: «Уход из „Аданы“ говорит о непригодности Дзюбы»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о том, что нападающий Артем Дзюба разорвал контракт с «Аданой Демирспор».
Изначально говорил, что перейти в турецкий чемпионат — неправильное решение. Там во всех клубах играет молодёжь. Да, он был лучшим нападающим в российском чемпионате. Но в его возрасте ехать в Турцию, где свои климатические условия, другая окружающая среда и болельщики… Там сложно играть. Надо вкалывать как лошадь. Двигаться по всему полю и отдаваться полностью, а это уже не в его возможностях. Дзюба может только подкараулить свободный мяч и забить — такого турецкие футболисты позволять не будут. То, что случилось, закономерный фактор.
Наш Артёмчик избалован. Избалован в нашем футболе, что он самый выдающийся и самый лучший. Сможет ли найти клуб в России — это уже его проблема. Уход из «Аданы» говорит о непригодности Дзюбы.
А на счёт Дзюбы там в другом проблема. Дзюба не умеет принимать критик и держать язык за зубами, когда нужно. Ну и форму оптимальную на тренировках не набирает, так сказать не пахает на тренировках и не доказывает тренеру, что готов играть. То что вытворял Дзюба на родине, там в Турции с их менталитетом не покатит. ну не думаю что причина ухода таилась в неуплате ЗП.
А на счёт Дзюбы там в другом проблема. Дзюба не умеет принимать критик и держать язык за зубами, когда нужно. Ну и форму оптимальную на тренировках не набирает, так сказать не пахает на тренировках и не доказывает тренеру, что готов играть. То что вытворял Дзюба на родине, там в Турции с их менталитетом не покатит. ну не думаю что причина ухода таилась в неуплате ЗП.