Лепёхин: «Я не надеялся, что „Зенит“ пройдёт весь чемпионат без поражений»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Проиграли наконец-то. (смеется) Пропустили очень быстро — конечно, было трудно отыграться.

Пройти весь чемпионат без поражений очень сложно даже по теории вероятности. Я не надеялся на такой результат. Это было бы очень большой удачей для «Зенита». Поражение в любом случае должно было случится.

«Торпедо» тоже команда боевая, посмотрим на следующую игру. Не думаю, что «Зенит» допустит две осечки подряд.