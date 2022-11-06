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Лепёхин: «Я не надеялся, что „Зенит“ пройдёт весь чемпионат без поражений»

вчера, 12:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Проиграли наконец-то. (смеется) Пропустили очень быстро — конечно, было трудно отыграться.

Пройти весь чемпионат без поражений очень сложно даже по теории вероятности. Я не надеялся на такой результат. Это было бы очень большой удачей для «Зенита». Поражение в любом случае должно было случится.

«Торпедо» тоже команда боевая, посмотрим на следующую игру. Не думаю, что «Зенит» допустит две осечки подряд.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:08
В РПЛ чемпионят и с 5-ю и с 6-ю поражениями....
Пара-тройка поражений - Зениту не беда...а лишь повод перезагрузиться и возобновить гегемонскую мощь...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:19
Лепехин?
Даже не представляю, кто это.
Видимо экспертом хочет стать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:15
Не плач,это не главное.
Гость
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