Лепёхин: «Я не надеялся, что „Зенит“ пройдёт весь чемпионат без поражений»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
Проиграли наконец-то. (смеется) Пропустили очень быстро — конечно, было трудно отыграться.
Пройти весь чемпионат без поражений очень сложно даже по теории вероятности. Я не надеялся на такой результат. Это было бы очень большой удачей для «Зенита». Поражение в любом случае должно было случится.
«Торпедо» тоже команда боевая, посмотрим на следующую игру. Не думаю, что «Зенит» допустит две осечки подряд.
Пара-тройка поражений - Зениту не беда...а лишь повод перезагрузиться и возобновить гегемонскую мощь...
Пара-тройка поражений - Зениту не беда...а лишь повод перезагрузиться и возобновить гегемонскую мощь...
Даже не представляю, кто это.
Видимо экспертом хочет стать.
Даже не представляю, кто это.
Видимо экспертом хочет стать.