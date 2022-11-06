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Полузащитник ЦСКА Ермаков: «У нас есть перспективы борьбы за чемпионство»

вчера, 12:44

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков ответил на вопрос о том, смогут ли «армейцы» побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

Есть ли у ЦСКА перспективы бороться за чемпионство? Да, конечно же, есть. Мы хотим побеждать в каждом матче: идём от игры к игре, а дальше посмотрим. Для нас не так важно, кто соперник — «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Мы к каждому матчу готовимся одинаково — играем только на победу!

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 16:58
Если играть так как вчера с НН, то в конечный успех верится с трудом. На поле нужно быстрей думать, точный пас отдовать и по воротам попадать чаще. Ну хоть стремится к этому, а не 75 минут игрового времени сопли жевать катая мячик поперёк поля...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:25
Словарный запас слов закончился у меня в запасе только матерные слова.
112910415
112910415
вчера в 13:49
есть
и у других есть
только вероятность небольшая
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:17
Математические шансы есть...
А Ермаков просто болтает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:14
Маладой ишша,глупОй...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:04
Молодой сильно погорячился. Чтобы такое произошло, нужно сначала отодвинуть ЕР, провести новые выборы, сменить руководство Газпрома, выбрать новую цацку вместо Зенита и только потом об этом мечтать. Мир материален (деньги-товар-деньги). Но это не ранее, чем через 10-15 лет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:01
Просто, забудь и не фантазируй до такой степени.
Гость
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