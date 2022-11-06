Полузащитник ЦСКА Ермаков: «У нас есть перспективы борьбы за чемпионство»

Полузащитник ЦСКА ответил на вопрос о том, смогут ли «армейцы» побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

Есть ли у ЦСКА перспективы бороться за чемпионство? Да, конечно же, есть. Мы хотим побеждать в каждом матче: идём от игры к игре, а дальше посмотрим. Для нас не так важно, кто соперник — «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Мы к каждому матчу готовимся одинаково — играем только на победу!