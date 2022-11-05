Пономарев: «ЦСКА играл по-деревенски против „Пари НН“»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

У команды не было настроя на игру. Я видел, как они «тачку возили», так играть в футбол нельзя. Все нужно делать быстро: бегать, открываться. То, что мы видели, никуда не годится. Были, конечно, какие-то эпизоды, но, в целом, очень не интересно прошел матч. Играли по-деревенски и не показали абсолютно никакого класса. Такие ненормальные игры бывают.

Возможно, уже подустали, возможно, готовятся к отпуску. Разве поймёшь психологию? Значит, недостаточно настроились на игру. Тренер говорит, объясняет, но самоотдача – это личное дело каждого. Это моя последняя игра, а дальше я умру. Зато последнюю игру сыграю классно. Вот и все. Вот так нужно играть в футбол.