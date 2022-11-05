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Пономарев: «ЦСКА играл по-деревенски против „Пари НН“»

вчера, 23:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

У команды не было настроя на игру. Я видел, как они «тачку возили», так играть в футбол нельзя. Все нужно делать быстро: бегать, открываться. То, что мы видели, никуда не годится. Были, конечно, какие-то эпизоды, но, в целом, очень не интересно прошел матч. Играли по-деревенски и не показали абсолютно никакого класса. Такие ненормальные игры бывают.

Возможно, уже подустали, возможно, готовятся к отпуску. Разве поймёшь психологию? Значит, недостаточно настроились на игру. Тренер говорит, объясняет, но самоотдача – это личное дело каждого. Это моя последняя игра, а дальше я умру. Зато последнюю игру сыграю классно. Вот и все. Вот так нужно играть в футбол.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 03:37
Федотов не волшебник, получается
Vladimir808
Vladimir808 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 02:00
А ещё это отголоски трёх пеналей в первом тайме…(((
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:56
НН с Победой!!!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:41
любая деревенская команда наша вынесет обе эти команды в один день
рпл это позорище, а не игра в футбол
жаль фанатов наших клубов, ведь вы не знаете что такое вовлеченность в игру с любовью
максимум ваш это эмблему на ноге набить и поставить на любимый клуб
Futurista
Futurista ответ Naherger (раскрыть)
сегодня в 00:18
В любой бразильской деревне)...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:08
Пора бы уже давно заканчивать с историей Федотова
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:05
"По-деревенски"???Старче,ты посмотри на тренерскую скамью нынешнего ЦСКА объективно,и поймёшь,что недалёк от истины.В самом худшем смысле этого слова.
Naherger
Naherger
сегодня в 00:00
Не надо. В деревне лучше играют!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:57
Гости просто на 100% использовали свои моменты...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
Нет, это прежде всего хорошо сыграло Пари НН!
Гость
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