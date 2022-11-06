Орлов: «„Зениту“ нельзя выезжать только на бразильцах»

Известный комментатор отреагировал на поражение «Зенита» от «Ахмата».

Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию. Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе?

Всем надо крепко призадуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования!