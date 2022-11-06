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Орлов: «„Зениту“ нельзя выезжать только на бразильцах»

вчера, 08:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Зенита» от «Ахмата».

Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию. Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе?

Всем надо крепко призадуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования!

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Все комментарии
trudogolik
trudogolik
вчера в 17:34, ред.
Да пример Шахтера, показывает, что этот путь, когда в составе типа 9 бразильцев, может привести в итоге в тупик.
Чтобы развивать футбол в РФ надо строить крытые стадионы и финансировать клубы из бюджета на основе, я думаю, уравнительного и равноправного принципа. Потом после того как увеличится посещаемость, можно постепенно переходить на самоокупаемость. От дорогих легов придётся отказаться на время. Как футбол развивается в карликовых странах-Исландия, Хорватия, Сербия? Это, конечно, вопрос риторический, у нас и так все через одно место делается, но странно, что такая популярная в мире игра находиться у нас на уровне пляжного футбола.
Kolenok
Kolenok ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:43
Какой там престиж,когда 1/3 страны без газа.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 14:15
Тренер "Зенита", т.е. Семак, - подневольный "Газпрома". Концерну для поддержания собственного престижа кровь из носу нужны победы во внутреннем чемпионате. По этой причине тренер не может позволить себе отказаться от услуг сильных иностранных футболистов, которые в команде "делают погоду" и дают нужный результат.
Не будет их, и команда превратится в середняка, а этого "Газпрому" ох как не хочется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:04
В "Зените" очень слабая передняя линия, и если бы главный тренер по непонятной для меня причине не упирался в Кругового, Мостового и Сергеева - весьма посредственных футболистов, Бакаев смог бы их заменить без ущерба для команды.
Kolenok
Kolenok
вчера в 13:52
Нет Еврокубков и не предвидится,расти своих,работай.Самая же тема для тренера,когда результат не висит,как дамоклов меч.А так клуб деградирует,уедут завтра бразилы и писец,да и болелы не в восторге от этого засилья темного.
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 13:44, ред.
Глуппость какая то,вовсех клубах есть сильные игроки лидеры,есть игроки послабее,в Динамо Захарян к примеру,в Спартаке Промес убрать их и команды будут подругому и тд,в Зените помимо Бразилов есть и другие игроки Сергеев,Мостовой и тд,что бы Зениту не зависить от Бразилов Зениту надо менять всю схему игровую,без Бразилов Зенит не будет играть слабее просто по другому,но на данный момент они Лидеры команды и через них строиться игра.
Константин Белых
Константин Белых ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 13:25
А все говорили что он только последний год выбивал контракт в Спартаке шантажируя уходом в Зенит. Как все курвы обычно и делают. Он и в Спартаке считал себя лучше Промеса. А как Легии забил Зенит посчитал его суперзвездой а по факту его уровень сейчас ближе к Нижнему Новгороду или Уралу. Сейчас тупо сидит на бабле не играя.И смеется над руководами Зенита.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:56
A все говорят у Зенита два состава, а оказывается нет. У него два состава на получения мульёнов, а для игры и 11 еле еле набирается да и тренер слабоват зря Дзюбу не продлили он бы хоть на замену выходил чтобы в конце игры навалом играть глядишь один бы вчера в конце и воткнули, а так катать поперёк резону нет
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 12:51
Непонятно, зачем брали Бакаева. У человека толком ни паса, ни удара, ни техники. Это не уровень вообще! Может ехать домой, его здесь особо и не ждали!
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:49
первый гол полностью на сантосе и барриосе,как детей раздели в моменте
dok66
dok66
вчера в 11:26
Гена прав , есть основа ... и есть остальные . Стало прохладнее , у бразилов депрессия . А заменить то некем , все уже привыкли просто лавку полировать .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 10:59
"Развитие молодёжи Абаскаля"...))))
Когда будут предложения как Хвиче и Арсену - тогда и будем говорить про развитие...
А пока...
Скупить в Самаре 5-ых отечественных игроков....дать им шанс ввиду того что селекция в отделе импортных приобретений просто сжигает деньги - это ещё не "развитие"...
Ну откровенно....у Джикии много предложений из топ-5 ???...Зобнин сильно развился ???...уровень Рассказова намного вырос ???

На сегодня может Соболев и Зиньковский...на кураже достойном ожиданиям...
Остальные просто уровня достаточном для обыгрывания команд с 6-го по 16-е место....
А с лидерами Зенитом...Ростовом...ЦСКА и Динамо - как карты лягут...но скорей всего нет....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:54
К чему все эти разговоры? Вы игру смотрели? Бразил просто завалился на фланге....)
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:38
Бразильские кудесники уже откровенно скучают и тупо отбывают номер и ждут смс о зачислении с Газпромбанка. Развития у них в отличие от русской молодежи Абаскаля в Зените нет. и не предвидиться. Бакай вон уже превратился в откровенное барахло. Чистяков с Кузяевым не намного лучше.в итоге бразилы в старте за 6-7 лямов и всем довольная русская диаспора на лавке за 2 ляма. В итоге все довольны(кроме настоящих болельщиков).
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:13
Гена прав , Семаку надо еще негров из Африки привезти штук пять !
А потом сербов - штук десять !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:11
ГлЫбокая мысль...А может мы просто не знаем содержания контрактов,в которых прописано время,которое игрок должен провести на поле в сезоне,если он вообще в состоянии ходить???Или просто требование и пристрастия хозяев клуба.Что думаете,Семак игроков выискивает и требует их приобретения??? Он такой же,как любой из пользователей СОККЕРА .У нас ведь как:Только прозвучит новая фамилия-и вуаля!,-с десяток "специалистов" сразу находят ролики с подборкой эпизодов его "умений" и глубокомысленно вещают :Этот подходит нам(или -нет)!
Аспект
Аспект
вчера в 10:11
    ДСА
    ДСА
    вчера в 09:23
    У бразильцев не пошло, и Зенит проиграл.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 09:22
    Они могут подписать ведущих игроков всех клубов на лавку.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 09:18
    Это вопрос,к Сереже,он гл.тренер.
    22pz7rygy8eq
    22pz7rygy8eq
    вчера в 09:17
    Зениту нужен хороший тренер, Семак таковым только пытается казаться.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 08:52, ред.
    Малкома, Вендела, Барриоса и Сантоса оставить в основе.
    Клаудиньо был на кураже полезен, но после травмы неузнаваем.
    Не знаю что там у Семака и Мостового, но Мостовой ближе к основе чем к лавке.
    Круговой в начале сезона был топыч, теперь не виден.

    Селекция - не для агентов, а для команды.

    Для чего покупать Юри Альберто (25 млн евро) и отдавать его в аренду когда прямой конкурент за меньшую сумму приобрёл 5 самарцев и все при деле, хорошо хоть Зиньковскому время в основе не дают, а то бы уже вообще догнали Зенит в таблице...)))

    Понятно что Зенит не клуб-ферма, понятно что отечественные академии сотнями выпускают невидимок, время такое, время менеджеров.

    Но если Бакаев на тренировке забьёт 10 голов через себя, все пяточкой, и с чужой половины поля - будет ли у него шанс на основу? Кто решиться приклеить к лавке вальяжных но высокооплачиваемых бразильцев? Думаю никто.

    Без ротации и вариативности тактики что проглядывается у Семака - любые классные импортные игроки обрастут вальяжностью, снижением самоотдачи и требованиям.

    Речь не о лени и саботаже игроков, а об умении руководства не допустить и мысли о них у игроков.

    Но пока походу руководство само гадает перед матчами "Соизволят ли бразильские кудесники сегодня нас порадовать или просто отбудут номер и нам опять придётся выпускать в конце матча второй эшелон и говорить дежурные шаблонные фразы после игры"....)))
    112910415
    112910415
    вчера в 08:40
    смешная ошибка !
    надо, чтобы на замену выходили тоже бразильцы !
    Boricku
    Boricku
    вчера в 08:33
    Надо было ещё оргентинцев накупить и побольшы !
    shlomo
    shlomo
    вчера в 08:29, ред.
    Иногда кажется, что деда Гена просто утончённо троллит Зенит. По сути он сказал, что помимо купленных бразилов, Зенит так никого себе и не вырастил и толковых паспортистов не купил... Всмысле что делает Бакаев? Бабло получает. Как будто он туда играть шел.Это не Бака, это Зиля, неужели он не понимал что он не уровень Зенита, он тут никогда не будет основным и в Спартаке даже не был. Молодой Мостовой вообще ничем не хуже, куда там Малкома или Клаудиньо смешать? Как профессионал, выбирающий свое будущее он должен был осознавать что в Зените без шансов, хотел бы играть, ушел бы в Краснодар, Сочи, Динамо, Локо, Ростов. Вся вина абсолютно в нем, не в тренере, он виновен в своей проваленной футбольной судьбе на все 100....
    ABir
    ABir
    вчера в 08:24
    Этого следовало ожидать, когда Зенит бездумно скупал хороших игроков для сидения на лавке
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 08:21
    Перед матчем гена рассказывал, что у газпрома нет проблем тем более дома да ещё и с Ахматом, а бакаев и многие другие перспективные игроки в зените для того, чтобы другим не достались, чтобы как говорит гена проблем было меньше.
    Гость
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