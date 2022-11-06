Орлов: «„Зениту“ нельзя выезжать только на бразильцах»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Зенита» от «Ахмата».
Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию. Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе?
Всем надо крепко призадуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования!
Клаудиньо был на кураже полезен, но после травмы неузнаваем.
Не знаю что там у Семака и Мостового, но Мостовой ближе к основе чем к лавке.
Круговой в начале сезона был топыч, теперь не виден.
Селекция - не для агентов, а для команды.
Для чего покупать Юри Альберто (25 млн евро) и отдавать его в аренду когда прямой конкурент за меньшую сумму приобрёл 5 самарцев и все при деле, хорошо хоть Зиньковскому время в основе не дают, а то бы уже вообще догнали Зенит в таблице...)))
Понятно что Зенит не клуб-ферма, понятно что отечественные академии сотнями выпускают невидимок, время такое, время менеджеров.
Но если Бакаев на тренировке забьёт 10 голов через себя, все пяточкой, и с чужой половины поля - будет ли у него шанс на основу? Кто решиться приклеить к лавке вальяжных но высокооплачиваемых бразильцев? Думаю никто.
Без ротации и вариативности тактики что проглядывается у Семака - любые классные импортные игроки обрастут вальяжностью, снижением самоотдачи и требованиям.
Речь не о лени и саботаже игроков, а об умении руководства не допустить и мысли о них у игроков.
Но пока походу руководство само гадает перед матчами "Соизволят ли бразильские кудесники сегодня нас порадовать или просто отбудут номер и нам опять придётся выпускать в конце матча второй эшелон и говорить дежурные шаблонные фразы после игры"....)))
Клаудиньо был на кураже полезен, но после травмы неузнаваем.
Не знаю что там у Семака и Мостового, но Мостовой ближе к основе чем к лавке.
Круговой в начале сезона был топыч, теперь не виден.
Селекция - не для агентов, а для команды.
Для чего покупать Юри Альберто (25 млн евро) и отдавать его в аренду когда прямой конкурент за меньшую сумму приобрёл 5 самарцев и все при деле, хорошо хоть Зиньковскому время в основе не дают, а то бы уже вообще догнали Зенит в таблице...)))
Понятно что Зенит не клуб-ферма, понятно что отечественные академии сотнями выпускают невидимок, время такое, время менеджеров.
Но если Бакаев на тренировке забьёт 10 голов через себя, все пяточкой, и с чужой половины поля - будет ли у него шанс на основу? Кто решиться приклеить к лавке вальяжных но высокооплачиваемых бразильцев? Думаю никто.
Без ротации и вариативности тактики что проглядывается у Семака - любые классные импортные игроки обрастут вальяжностью, снижением самоотдачи и требованиям.
Речь не о лени и саботаже игроков, а об умении руководства не допустить и мысли о них у игроков.
Но пока походу руководство само гадает перед матчами "Соизволят ли бразильские кудесники сегодня нас порадовать или просто отбудут номер и нам опять придётся выпускать в конце матча второй эшелон и говорить дежурные шаблонные фразы после игры"....)))