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Турецкий журналист: «Дзюба может сыграть ещё один сезон на высоком уровне»

вчера, 15:20

Турецкий журналист издания Fanatik Гекмен Озкан прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы за «Адану Демирспор».

Я думаю, Дзюба просто не смог адаптироваться в «Адане Демирспор». Поэтому у него ничего не получилось. Это был трансфер, сделанный в последние часы. Клуб рискнул, взявшись за это, и не смог получить желаемого результата. Артем — хороший футболист.

Конечно, Дзюба немного разочаровал своей игрой. Но он — особенный футболист. Возможный трансфер в «Венецию»? Он способен сыграть еще один сезон в футболе высокого уровня.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 17:26
Мозги попудрить один сезон он пожалуй ещё сможет.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 16:15
Если только в карты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:27
Дзюба человек настроения, так что может и заиграть , а может и "забить на всё "!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:25
Уважаемые участники конкурса, проблема из-за которой в линии для ставок было доступно мало матчей была исправлена.
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