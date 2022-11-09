Турецкий журналист: «Дзюба может сыграть ещё один сезон на высоком уровне»

Турецкий журналист издания Fanatik Гекмен Озкан прокомментировал игру нападающего за «Адану Демирспор».

Я думаю, Дзюба просто не смог адаптироваться в «Адане Демирспор». Поэтому у него ничего не получилось. Это был трансфер, сделанный в последние часы. Клуб рискнул, взявшись за это, и не смог получить желаемого результата. Артем — хороший футболист.

Конечно, Дзюба немного разочаровал своей игрой. Но он — особенный футболист. Возможный трансфер в «Венецию»? Он способен сыграть еще один сезон в футболе высокого уровня.