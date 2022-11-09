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Рианчо: «Карпин входит в топ-20 лучших тренеров мира»

вчера, 14:46

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высоко оценил работу наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Карпин — элитный специалист. Он в топ-20 лучших тренеров мира. Карпин смог бы повторить подвиг Черчесова и дойти со сборной России до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Российская команда играла великолепно в отборочном турнире и практически выиграла свою группу. Футбол Карпина умный и гибкий. Посмотрите на его результаты в «Ростове» — так может только сильный тренер.

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 00:03
Погрешности перевода с испанского.
lotsman
lotsman
вчера в 21:20
Впервые слышу о таком рейтинге.))
DXTK
DXTK
вчера в 20:36
ну если брать тренеров из стран бывшего союза то Карпин будет в 20 ке по миру там в первой 100 надо искать и начиная с 50 места.

PS Рианчо испанец, а Карпин известный российский был игрок в ла лиге, может по этому в его сторону такое мнение.
pomor45
pomor45 ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 19:48
И в топ-3 очковтирателей.
vova505
vova505
вчера в 18:27
Прикол!!

А где можно увидеть этот рейтинг "топ-20"?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:12
Чересчур мощный подхалимаш.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:54
Карпин и впрямь неплохой тренер...
Но такого троллинга со стороны испанца точно не заслуживает....
Kolenok
Kolenok
вчера в 16:57
Семак в Тройке,стопудов!
Capral
Capral
вчера в 15:55
Сколько раз просил не печатать ИДИОТИЗМ.
Prichal
Prichal
вчера в 15:39
Физрук и рассуждает по физручьи.
Izmar
Izmar
вчера в 15:37
А двадцать первый Федотов.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:26
Наверное он хочет стать помощником в Ростов.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:03
Разбудите его кто нибудь...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:57
Скорее всего Рианчо не говорил этого.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:53
Ну, Рианчо, развеселил...
По мнению самого Карпина он входит в топ-10
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 14:50
Рианчо входит в топ 20 юмористов мира
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