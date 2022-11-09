Рианчо: «Карпин входит в топ-20 лучших тренеров мира»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высоко оценил работу наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
Карпин — элитный специалист. Он в топ-20 лучших тренеров мира. Карпин смог бы повторить подвиг Черчесова и дойти со сборной России до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
Российская команда играла великолепно в отборочном турнире и практически выиграла свою группу. Футбол Карпина умный и гибкий. Посмотрите на его результаты в «Ростове» — так может только сильный тренер.
PS Рианчо испанец, а Карпин известный российский был игрок в ла лиге, может по этому в его сторону такое мнение.
PS Рианчо испанец, а Карпин известный российский был игрок в ла лиге, может по этому в его сторону такое мнение.
А где можно увидеть этот рейтинг "топ-20"?
А где можно увидеть этот рейтинг "топ-20"?
Но такого троллинга со стороны испанца точно не заслуживает....
Но такого троллинга со стороны испанца точно не заслуживает....
По мнению самого Карпина он входит в топ-10
По мнению самого Карпина он входит в топ-10