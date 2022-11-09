Рианчо: «Карпин входит в топ-20 лучших тренеров мира»

Бывший тренер «Спартака» высоко оценил работу наставника «Ростова» и сборной России .

Карпин — элитный специалист. Он в топ-20 лучших тренеров мира. Карпин смог бы повторить подвиг Черчесова и дойти со сборной России до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Российская команда играла великолепно в отборочном турнире и практически выиграла свою группу. Футбол Карпина умный и гибкий. Посмотрите на его результаты в «Ростове» — так может только сильный тренер.