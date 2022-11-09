Невилл: «По какой причине Роналду ничего не сказал о поражении?»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» раскритиковал нападающего «дьяволов» за то, что тот отказался дать комментарий после поражения в матче с «Астон Виллой».

Роналду вывел команду на поле в роли капитана, и команда проиграла. Ты должен объяснить это. Со мной такое случалось.

Если команда побеждает, автор гола или кто-то из наиболее ярких игроков дает интервью. После поражений должны говорить вратарь, центральный защитник или капитан. По какой причине он ничего не сказал? Он должен был выйти и сказать: «Вот это и то пошло не так, приложим все усилия, чтобы не допустить этого в будущем».

Ему пора начинать разговаривать. Уже полгода мы от него ничего не слышали.