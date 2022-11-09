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Невилл: «По какой причине Роналду ничего не сказал о поражении?»

вчера, 23:37
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду за то, что тот отказался дать комментарий после поражения в матче с «Астон Виллой».

Роналду вывел команду на поле в роли капитана, и команда проиграла. Ты должен объяснить это. Со мной такое случалось.

Если команда побеждает, автор гола или кто-то из наиболее ярких игроков дает интервью. После поражений должны говорить вратарь, центральный защитник или капитан. По какой причине он ничего не сказал? Он должен был выйти и сказать: «Вот это и то пошло не так, приложим все усилия, чтобы не допустить этого в будущем».

Ему пора начинать разговаривать. Уже полгода мы от него ничего не слышали.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:15
Да что о нем говорить. Отпустите уже пенсионера восвояси. Добра и пользы клубу он уже не принесёт. Время славы замыкателя закончено, сейчас неспособен даже на это
протон
протон
сегодня в 06:57
Гарри ты должен просто молчать и всё. Эксперты такими делами не занимаются.
memphis
memphis
сегодня в 06:00
Высокомерие
112910415
112910415
сегодня в 04:48
провести красиво финальный этап карьеры ...
мало кому сие удаётся !
SONIС
SONIС
сегодня в 00:07
Походу и этот старпер все никак не смирится с тем,что о нем и в 30 никто не вспоминал,а Роналду играет и в 37 лет. А в 36 лет еще и 18 голов забил в АПЛ, а аргентинская обуза 13 голов за два сезона в лиге фермеров.’
Гость
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