Кака оценил игру Кварацхелии за «Наполи»

Бывший футболист сборной Бразилии Кака оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Кварацхелия? Замечательный футболист. Его игра — приятная неожиданность. Жаль, что он и Холанд не сыграют на чемпионате мира. Всегда вдохновляют исполнители с фантазией. Такие футболисты, которые способны принимать необычные решения, очень важны.
есть же такой тип игроков, которые выделяются в заурядных командах (рубин недавнего образца), но, попадая в сильную команду, раскрываются в полной мере. есть другие, которые феерят в своих невыдающихся клубах, переходят в сильный клуб и теряются. есть еще Шевченко и Холланд, к примеру
есть же такой тип игроков, которые выделяются в заурядных командах (рубин недавнего образца), но, попадая в сильную команду, раскрываются в полной мере. есть другие, которые феерят в своих невыдающихся клубах, переходят в сильный клуб и теряются. есть еще Шевченко и Холланд, к примеру
Зато отдохнут.
Зато отдохнут.