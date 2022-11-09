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Кака оценил игру Кварацхелии за «Наполи»

вчера, 19:21

Бывший футболист сборной Бразилии Кака оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Кварацхелия? Замечательный футболист. Его игра — приятная неожиданность. Жаль, что он и Холанд не сыграют на чемпионате мира. Всегда вдохновляют исполнители с фантазией. Такие футболисты, которые способны принимать необычные решения, очень важны.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:25
Зато наши орали что он пустое место
есть же такой тип игроков, которые выделяются в заурядных командах (рубин недавнего образца), но, попадая в сильную команду, раскрываются в полной мере. есть другие, которые феерят в своих невыдающихся клубах, переходят в сильный клуб и теряются. есть еще Шевченко и Холланд, к примеру
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:14
Для Грузии попадание на ЧМ очень проблематично, хотя все возможно в будущем. Но я думаю, что Хвича вряд-ли удастся сыграть на таком уровне. а вот на Евро может и получится пробиться. В этом плане у Холанда с Норвегией шансов сыграть на ЧМ гораздо больше.
ДСА
ДСА
вчера в 20:01
Кака, он и есть Кака, что бы нести всякую кака.
pomor45
pomor45
вчера в 19:52
Исполнители хорошо, но плэймейкеры ценнее.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:29
Конечно жаль, что не сыграют на ЧМ.
Зато отдохнут.
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