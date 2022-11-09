Кака оценил игру Кварацхелии за «Наполи»

Бывший футболист сборной Бразилии оценил игру нападающего «Наполи» .

Кварацхелия? Замечательный футболист. Его игра — приятная неожиданность. Жаль, что он и Холанд не сыграют на чемпионате мира. Всегда вдохновляют исполнители с фантазией. Такие футболисты, которые способны принимать необычные решения, очень важны.