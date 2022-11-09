Фердинанд: «Роналду всегда будет давать себе оценку в зависимости от голов»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд полагает, что объективно оценить уровень игры нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду будет возможно только по окончании текущего сезона.
Время все расставит по своим местам. В конце сезона можно будет увидеть, сколько он забил и насколько был полезен. Поймите, в течение сезона случаются и взлеты, и падения. Роналду сейчас не забивает так, как мы привыкли. Возможно, он не в оптимальной форме, но я никого не оправдываю.
Если он поедет на ЧМ-2022 и сыграет там, то может вернуться в лучшем состоянии, чем до мундиаля. Кто знает. Уверен, Роналду всегда будет давать себе оценку в зависимости от забитых голов. На прошлых выходных он не смог забить, перед следующим матчем это стоит держать в голове.
Все проблемы он создал себе сам. Глупо оправдывать человека, который не уважает ни клуб, ни тренера, ни партнеров, ни болельщиков. По своей воле он пропустил предсезонку (обещанных объяснений не будет, он трепло и не отвечает за свои слова), вот и плохая форма. По своей воле дважды покидал стадион во время игры, вот и штраф и дисквалификация.
Желаю МЮ зимой избавиться от балласта. Он сам хочет уйти, но дураков нет, никто не хочет вредить себе.
Все проблемы он создал себе сам. Глупо оправдывать человека, который не уважает ни клуб, ни тренера, ни партнеров, ни болельщиков. По своей воле он пропустил предсезонку (обещанных объяснений не будет, он трепло и не отвечает за свои слова), вот и плохая форма. По своей воле дважды покидал стадион во время игры, вот и штраф и дисквалификация.
Желаю МЮ зимой избавиться от балласта. Он сам хочет уйти, но дураков нет, никто не хочет вредить себе.