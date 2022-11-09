Фердинанд: «Роналду всегда будет давать себе оценку в зависимости от голов»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» полагает, что объективно оценить уровень игры нападающего «дьяволов» будет возможно только по окончании текущего сезона.

Время все расставит по своим местам. В конце сезона можно будет увидеть, сколько он забил и насколько был полезен. Поймите, в течение сезона случаются и взлеты, и падения. Роналду сейчас не забивает так, как мы привыкли. Возможно, он не в оптимальной форме, но я никого не оправдываю.