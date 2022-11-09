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Фердинанд: «Роналду всегда будет давать себе оценку в зависимости от голов»

вчера, 22:19

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд полагает, что объективно оценить уровень игры нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду будет возможно только по окончании текущего сезона.

Время все расставит по своим местам. В конце сезона можно будет увидеть, сколько он забил и насколько был полезен. Поймите, в течение сезона случаются и взлеты, и падения. Роналду сейчас не забивает так, как мы привыкли. Возможно, он не в оптимальной форме, но я никого не оправдываю.

Если он поедет на ЧМ-2022 и сыграет там, то может вернуться в лучшем состоянии, чем до мундиаля. Кто знает. Уверен, Роналду всегда будет давать себе оценку в зависимости от забитых голов. На прошлых выходных он не смог забить, перед следующим матчем это стоит держать в голове.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:14
Время УЖЕ расставило все по своим местам. Понимающие люди все прекрасно видели ещё в расцвет карьеры Рона, многие стали прозревать, что из себя представляет Дельфин только сейчас, а персофаны уже никогда не прозреют.
Бешенное эго и весьма посредственное мастерство наконец привели Рона к действительно настоящему отношению к нему людей и бывшего окружения. Обратите внимание, раньше его критиковали только независимые эксперты, а сейчас уже и бывшие партнёры по команде и окружение. Видимо Рону не хватает мозгов понять, что он что то делает не так в своей карьере
SONIС
SONIС
сегодня в 00:08
Роналду 19 голов в АПЛ, обуза 13 в лиге фермеров.’
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:14
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:59
    Рио неправ, защищая балласта. Будь он условным Ибрагимовичем с зарплатой 2 млн в год претензий к нему не было. Но когда ты самый высокооплачиваемый футболист АПЛ, то ожидания выше. Будь добр отрабатывай вложения. МЮ не благотворительный фонд или дом престарелых.

    Все проблемы он создал себе сам. Глупо оправдывать человека, который не уважает ни клуб, ни тренера, ни партнеров, ни болельщиков. По своей воле он пропустил предсезонку (обещанных объяснений не будет, он трепло и не отвечает за свои слова), вот и плохая форма. По своей воле дважды покидал стадион во время игры, вот и штраф и дисквалификация.

    Желаю МЮ зимой избавиться от балласта. Он сам хочет уйти, но дураков нет, никто не хочет вредить себе.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:25, ред.
    Время расставит всё по местам. В любом случае пожелаю Рону только Удачи !
    Гость
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