Каррагер назвал имя игрока, который может усилить «Ливерпуль»

Экс-футболист «Ливерпуля» полагает, что полузащитник дортмундской «Боруссии» может заметно усилить состав «красных».

У футболистов нет столько энергии, чтобы играть так же интенсивно, как это было раньше. Матч с «Арсеналом» тому пример — они переиграли «Ливерпуль» по всем показателям. По этой причине я полагаю, что «Ливерпуль» потратит до 200 миллионов фунтов на усиление полузащиты следующим летом. Джуд Беллингем подошел бы идеально.

Этот трансфер будет дорогим, но через несколько лет люди поймут, что это выгодная сделка. Так было с Алиссоном и Вирджилом ван Дейком. Возраст Беллингема позволит ему провести в клубе как минимум пять лет, прежде чем уйти. Очень хорошая инвестиция.