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Каррагер назвал имя игрока, который может усилить «Ливерпуль»

вчера, 19:46

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер полагает, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может заметно усилить состав «красных».

У футболистов нет столько энергии, чтобы играть так же интенсивно, как это было раньше. Матч с «Арсеналом» тому пример — они переиграли «Ливерпуль» по всем показателям. По этой причине я полагаю, что «Ливерпуль» потратит до 200 миллионов фунтов на усиление полузащиты следующим летом. Джуд Беллингем подошел бы идеально.

Этот трансфер будет дорогим, но через несколько лет люди поймут, что это выгодная сделка. Так было с Алиссоном и Вирджилом ван Дейком. Возраст Беллингема позволит ему провести в клубе как минимум пять лет, прежде чем уйти. Очень хорошая инвестиция.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:15
К сведению, Ливерпуль в истории не тратил еще 200 млн за одно ТО, а тут только на полузащиту рассчитывают))
Вижу, что до Каррагера даже не доходит, что владельцы не собираются тратится на состав. Если только Ливерпуль не купят какие то шейхи, о таких трансферных кампаниях они будут только мечтать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:22
Ценность Беллингема заключается в его разносторонности! Его отличное видение поля и умение отдать пас любой сложности и на любую дистанцию позволяет использовать его на нескольких позициях! Он может отыграть и шестерку, разгоняя атаки из глубины, может играть восьмерку(что мы и видем в Дортмунде), а так же легко может сыграть десятку! Что мы имеем...молодой игрок, обладающий хорошим пасом, который может вести игру команды и отыграть на нескольких позициях, думаю он может усилить абсолютно любой клуб мира!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:03
Усиливателей так много, что аж девать некуда
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:01
Для таких решений есть тренерский штаб. Им решать кто им нужен.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:57
И всё таки говорить об усилении пока рано , игроку только 19 лет!
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