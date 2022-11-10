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Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию»

вчера, 11:02

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт поделился мнением о возможном будущем российского вратаря Никиты Хайкина, который объявил об уходе из «Будё-Глимт» по окончании сезона-2022.

В «Будё-Глимт» расстроены уходом Хайкина. Он был безумно последовательным и надёжным во время своего пребывания в клубе и являлся частью их величайших успехов в Европе. Никита был верен «Будё», но все знали, что он хочет себе новый вызов и перейти в другую команду, когда истечёт срок его контракта. Так что уход Хайкина из «Будё» — это не бред и не чепуха.

Это вратарь, который сильно развился за время своего пребывания в Норвегии, но ему ещё предстоит и дальше развивать компоненты своей игры, чтобы добиться успеха в топовых европейских лигах.

Хайкин имеет преимущества в игре за пределами штрафной и на стандартах у своих ворот. Никита отвечает требованиям современных голкиперов. Хайкин уже на виду и ведёт за собой традиции российской школы высококачественных вратарей.

Что можно сказать о будущем клубе российского вратаря? Генеральный директор «Будё-Глимт» Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами. Он может стать основным вратарём в клубе из топ-5 лиг Европы.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:45
Его желание понятно, если он хочет добиться успеха
ДСА
ДСА
вчера в 12:34
Это было ясно, просто норвежский клуб он перерос.
112910415
112910415
вчера в 11:51, ред.
а ведь вратарь знает что-то важное ...
а мы не знаем (
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:27
Хайкин по меркам вратарей ещё молод! Хорошо показал себя в Европе и имеет ряд предложений от европейцев! Ну а в Россию он всегда успеет вернутся!
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 11:22
Но он никому не нужен из клубов топ-5 лиг играющих в ЛЧ. Разве что как третий вратарь в команде.
we6w49wsveb7
we6w49wsveb7
вчера в 11:06
И так ясно, что Никитос хочет в европейский клуб повыше уровнем
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