Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию»

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт поделился мнением о возможном будущем российского вратаря , который объявил об уходе из «Будё-Глимт» по окончании сезона-2022.

В «Будё-Глимт» расстроены уходом Хайкина. Он был безумно последовательным и надёжным во время своего пребывания в клубе и являлся частью их величайших успехов в Европе. Никита был верен «Будё», но все знали, что он хочет себе новый вызов и перейти в другую команду, когда истечёт срок его контракта. Так что уход Хайкина из «Будё» — это не бред и не чепуха.

Это вратарь, который сильно развился за время своего пребывания в Норвегии, но ему ещё предстоит и дальше развивать компоненты своей игры, чтобы добиться успеха в топовых европейских лигах.

Хайкин имеет преимущества в игре за пределами штрафной и на стандартах у своих ворот. Никита отвечает требованиям современных голкиперов. Хайкин уже на виду и ведёт за собой традиции российской школы высококачественных вратарей.