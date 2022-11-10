Анчелотти: «Винисиус — провокатор, но он может стать лучше»

Главный тренер «Реала» высказался об игре нападающего команды .

Согласен, кажется, что Винисиус — провокатор, но он тот, кто получает больше всего фолов, больше всего толчков… Но вы не должны относиться к нему неуважительно, ни в футболе, ни в личном плане. Это касается не только игроков высокого уровня, это касается всех. О честной игре мало говорят в Испании, но это гораздо более распространено в других странах. Это может быть самым важным в футболе. Винисиус должен стать лучше, но провокация — это нечестная игра, человек выходит на поле, чтобы играть в футбол, а не провоцировать. Но, конечно, он может стать лучше, потому что он молод. Он любит футбол и играет как можно лучше. Провокация — это ненормально. Тот, кто провоцирует — не прав. Трудно научить действовать по-другому, когда игрок думает, что никакой провокации нет.