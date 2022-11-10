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Анчелотти: «Винисиус — провокатор, но он может стать лучше»

вчера, 08:38

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего команды Винисиуса Жуниора.

Согласен, кажется, что Винисиус — провокатор, но он тот, кто получает больше всего фолов, больше всего толчков… Но вы не должны относиться к нему неуважительно, ни в футболе, ни в личном плане. Это касается не только игроков высокого уровня, это касается всех. О честной игре мало говорят в Испании, но это гораздо более распространено в других странах. Это может быть самым важным в футболе. Винисиус должен стать лучше, но провокация — это нечестная игра, человек выходит на поле, чтобы играть в футбол, а не провоцировать. Но, конечно, он может стать лучше, потому что он молод. Он любит футбол и играет как можно лучше. Провокация — это ненормально. Тот, кто провоцирует — не прав. Трудно научить действовать по-другому, когда игрок думает, что никакой провокации нет.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:09
Тем временем он уже 120 лямов стоит . Дешевле 150 его не отдаст никто
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:35
Карло достойный человек. Всё по факту сказал, не пытаясь прикрыть и оправдать такие телодвижения своего игрока.
SONIС
SONIС
вчера в 10:29
Вини и без провокаций может играть лучше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:28
Винисиус классный футболист.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:28
Он просто берет пример с нытика Неймара.
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