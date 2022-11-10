Пике: «Мне кажется, что девяносто минут для футбола — это много»

Завершивший футбольную карьеру защитник считает, что нужно изменить футбольные правила.

Нужно пытаться усовершенствовать установленные годами правила и изменить их. Я понимаю, что это сложно. Это происходит во всех видах спорта. Нужно найти способ привлечь к себе внимание. У вас есть несколько часов, и вы хотите потратить их на получение как можно большего количества информации. Нужно создавать короткие и увлекательные продукты. Мне кажется, что девяносто минут — это много. Давайте сделаем правила более интересными. Мне кажется, что продукт футбола устарел.