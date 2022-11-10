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Пике: «Мне кажется, что девяносто минут для футбола — это много»

вчера, 08:13

Завершивший футбольную карьеру защитник Жерар Пике считает, что нужно изменить футбольные правила.

Нужно пытаться усовершенствовать установленные годами правила и изменить их. Я понимаю, что это сложно. Это происходит во всех видах спорта. Нужно найти способ привлечь к себе внимание. У вас есть несколько часов, и вы хотите потратить их на получение как можно большего количества информации. Нужно создавать короткие и увлекательные продукты. Мне кажется, что девяносто минут — это много. Давайте сделаем правила более интересными. Мне кажется, что продукт футбола устарел.

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 17:17
старая вешалка этот пике
alexamit
alexamit
вчера в 17:16
Ну дурак! Что с него возьмёшь?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:31
А люди , просто масса- стадо которое боится что либо менять и эксперементировать, плывете по направлению которому скажут
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:29
Уже перестают любить, футбол теряют аудиторию причем очень значительно. И если бы ничего не менялось, то сейчас не было бы ЛЧ и вообще еврокубков. Если ты не знал, то в свое время именно президент Реала Сантьяго Бернабео агетировал за создание еврокубков , был первым кто хто предложил, но многие скиптически относились, и кстати бей беги лига вообще участвовать не хотела, тогда Бернабео продавил, а сейчас Перес хочет вывнсти на новый уровень
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 13:23
Пусть играют 30 минут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:47
В 15 лет - день такой короткий..сейчас бы ещё поиграть...
В 20 лет - не выгонишь с тренировки...
В 25 лет - 2 матча в неделю - маловато будет...
В 30 лет - быстрей бы матч закончился...и выходные...
В 35 лет - 90 минут много для футбола...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:43
Скоро напару с Венгером будет бред свой в футбол пропихивать, еще вчера играл нормально ведь
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 11:10
а я считаю мало с учётом валяний на поле,фиговой тучей замен и прочими задержками,нужно 90 чистого времени
Futurista
Futurista
вчера в 11:03
Небось когда Барса проигрывала и 100 мин. было мало)...
112910415
112910415
вчера в 10:57
подумал - подумал и стрельнул "в молоко " ...
никто не поддержит "реформу "!
SONIС
SONIС
вчера в 10:32
Не тянет старик 90 минут вот и налетел.Два тайма по 45 минут нормально.Некоторые матчи и два часа хочется смотреть...
протон
протон
вчера в 10:18
давайте откажемся от большого кино (так стоп, мы ведь уже..) зачем смотреть фильм полтора часа, ведь это слишком долго, лучше посмотреть несколько короткометражек. Не знаю как остальные.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:02
Никто не оспаривает тот факт, что клубы ещё и зарабатывают. Но все эти хулиарды турниров придумывают точно не они. Пример Суперлига, которую клубы инициировали и их тут же завернули разные фифы. Потому что нельзя ничего делать самим, без ведома чиновников.
cska1948
cska1948 ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 09:50
Ни один клуб ещё не разогнали за отказ играть в каком либо турнире. Так что не под дулом пистолета клубы играют во всевозможных турнирах.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:44
Не уверен, что это инициатива клубов. На этом в первую очередь зарабатывают фифы всякие. Им же не бегать, им деньги считать.
cska1948
cska1948 ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 09:41
Возрастающее количество матчей, это погоня за деньгами. Вы предлагаете в угоду БОЛЬШЕЙ прибыли клубов сократить удовольствие получаемое болельщиками от футбола? А может клубам следует быть поскромнее и урезать свои аппетиты?
lotsman
lotsman
вчера в 09:32
Для кого как, для болельщиков, мало.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 09:12, ред.
Учитывая возрастающее количество матчей, а соответственно нагрузок, нужно уменьшать количество игровых минут. Если в рпл пешеходить можно хоть три часа, то во многих других лигах и турнирах уменьшение игрового времени просто необходимо.
memphis
memphis
вчера в 09:06
Так вот зачем он карточку получил в перерыве
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 08:54
Если говорить о футболе как о продукте, то конечно, потому что он невероятно дорогой. Но как спорт, футбол всегда будет интересен
Loko57
Loko57
вчера в 08:52
Кто не смотрит 90 минут, тот и сорок смотреть не будет. Для спешащих предлагаю Регби 7!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 08:49
метит на место Мостового на ТВ
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:46, ред.
Для таких старпёров, как Пике, 90 минут может быть и много, а для молодых и энергичных ребят 1,5 часа - это оптимальное время матча и не надо здесь ничего менять! И вообще, после позорного окончания карьеры, шел бы этот Пике подальше от футбола, не его это, не уважает он футбол, новатор хренов! Занимался бы своим бизнесом или в политику бы полез, людям лапшу на уши вешать. Вот это, как видится, его темы, но только не футбол!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:28
Каждый пытается исковеркать и окончательно уничтожить футбол.
Elliada
Elliada
вчера в 08:20
Еще один приспешник Переса. Матчи по 60 минут, 3 игры в неделю. Футбол любят, каким он есть. Зачем что-то менять?
ydh8t9ybgutk
ydh8t9ybgutk
вчера в 08:18
Тебе, Шакиров, перекреститься бы, чтобы всякая херня не казалась
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