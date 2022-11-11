Мбаппе подтвердил, что президент Франции Макрон просил его остаться в ПСЖ

Нападающий ПСЖ подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон действительно просил его не покидать парижский клуб.

Мы созванивались несколько раз. В декабре, январе, феврале и марте. Макрон позвонил мне и сказал: «Я знаю, что ты хочешь уйти из ПСЖ , но я хочу, чтобы ты знал, что ты важен для Франции, и я бы хотел, чтобы ты остался. У тебя есть возможность творить здесь историю. Все тебя любят». Я сказал, что ценю это. Это действительно сумасшествие. Президент звонит вам и просит остаться.