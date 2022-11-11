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Мбаппе подтвердил, что президент Франции Макрон просил его остаться в ПСЖ

вчера, 20:09

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон действительно просил его не покидать парижский клуб.

Мы созванивались несколько раз. В декабре, январе, феврале и марте. Макрон позвонил мне и сказал: «Я знаю, что ты хочешь уйти из ПСЖ, но я хочу, чтобы ты знал, что ты важен для Франции, и я бы хотел, чтобы ты остался. У тебя есть возможность творить здесь историю. Все тебя любят». Я сказал, что ценю это. Это действительно сумасшествие. Президент звонит вам и просит остаться.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:59
Интересно Макрон сам додумался или Байден подсказал?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Andy Rush (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:45
так он хотел, чтобы он остался)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:34
"и я бы не хотел, чтобы ты остался"
ДСА
ДСА
вчера в 21:27
До чего дошло: президент Франции просит о чём то футболистика. Куда катится мир ..
bacek15
bacek15
вчера в 20:51
Футбол вне политики, даже во Хранции ))
Parma1972
Parma1972
вчера в 20:47
Макрон по телефону любит поговорить😉
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