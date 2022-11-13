Эриксен: «„Манчестер Юнайтед“ мощнее всех клубов, за которые я играл»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ранее не хотел переходить в стан «дьяволов».

Были разговоры, когда я выступал за «Тоттенхэм», но в итоге не срослось. Тогда я не хотел переходить, но в этот раз, все было по-другому. К счастью, МЮ также был во мне заинтересован.

Само имя этого клуба ассоциируется с чем-то особенным. Вокруг него особая атмосфера. Клуб большого масштаба. У «Ман Юнайтед» очень много болельщиков, медиа пристально следят за клубом.

«Манчестер Юнайтед» мощнее всех клубов, за которые я раньше играл.