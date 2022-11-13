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Эриксен: «„Манчестер Юнайтед“ мощнее всех клубов, за которые я играл»

вчера, 14:57

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал, что ранее не хотел переходить в стан «дьяволов».

Были разговоры, когда я выступал за «Тоттенхэм», но в итоге не срослось. Тогда я не хотел переходить, но в этот раз, все было по-другому. К счастью, МЮ также был во мне заинтересован.

Само имя этого клуба ассоциируется с чем-то особенным. Вокруг него особая атмосфера. Клуб большого масштаба. У «Ман Юнайтед» очень много болельщиков, медиа пристально следят за клубом.

«Манчестер Юнайтед» мощнее всех клубов, за которые я раньше играл.

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Все комментарии
Estiva
Estiva
сегодня в 00:21
Просто обиделся на Интер, который не поверил в него после сердечного приступа
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:40
Ты с интером чемпионом былл. А сейчас вы Омонию с Шерифом еле обыграли...но ладно, бонус видно себе заработал.
Zak11
Zak11
вчера в 16:06
Это неуважение к партнёрам по Аяксу, Тоттенхэму, Интеру. Эриксен должен следить за языком.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:02
МЮ это топовый клуб, хотя в последние годы сбавили обороты
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