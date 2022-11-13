Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Лапорта: «Месси – лучший футболист в истории „Барселоны“»

вчера, 13:25

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем ПСЖ Лионеле Месси. Функционера спросили, будет ли у аргентинца шанс вернуться в клуб, планируется ли церемония, посвященная завершению карьеры Месси.

Лео знает, что «Барса» — его дом. Но я не хотел бы о нем говорить, он выступает в другом клубе. Мой ответ может привести к череде заявлений и ответов на высказывания, которые всем будут только вредить.

У Месси есть действующий договор. Скажу лишь, что Лео – лучший футболист в истории «Барселоны».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аллегри: «Ещё шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими»
Сегодня, 06:35
Эриксен: «„Манчестер Юнайтед“ мощнее всех клубов, за которые я играл»
Вчера, 14:57
Левандовски: «Команда находится на стадии реконструкции»
Вчера, 14:19
Лапорта: «Наш приоритет в текущем сезоне — Ла Лига»
Вчера, 13:58
Бускетс: «Я стараюсь давать советы, так было на чемпионате Европы»
Вчера, 13:11
Неймар: «Пеле – это практически символ Бразилии»
Вчера, 12:52
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:31
шутник
salleeh
salleeh
вчера в 20:27
Если Месси ушел молча, то поляк вас опозорит на весь мир, уж в этом то плане он – мастер спорта…
Elliada
Elliada
вчера в 15:25
Зачем подлизываться к Месси после удара в спину?
Брулин
Брулин
вчера в 15:19
Месси не надо возвращаться в Барселоне! Пусть Барса новую молодую команду строит, это будет лучше и для Барселоне и Месси!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 14:58
Лицемер..
shlomo
shlomo
вчера в 14:00, ред.
Выборы выиграл исключительно на имени Месси. Обнимал и целовал его футболку.
Потом сделал предательский кульбит, да такой, что счастливый, после триумфа со сбороной, Лео, до последнего не знал, что Лапорта его не планирует продлевать.

Ну а так что, руководство Барсы после победы над Реалом в том сезоне уже верило в успех, Месси нам не нужен, молодая команда. Сейчас когда проблемы уже почву несколько месяцев готовят для его возвращения. Зачем ему это? Снижать зарплату, снижать амбиции, тащить клуб, ещё и приходить к руководителям, которые его выкинули.

Мерзковат Лапортыч. Лицемерная собака женского пола.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:27
С этим и не поспоришь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 