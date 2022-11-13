Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем ПСЖ Лионеле Месси. Функционера спросили, будет ли у аргентинца шанс вернуться в клуб, планируется ли церемония, посвященная завершению карьеры Месси.
Лео знает, что «Барса» — его дом. Но я не хотел бы о нем говорить, он выступает в другом клубе. Мой ответ может привести к череде заявлений и ответов на высказывания, которые всем будут только вредить.
У Месси есть действующий договор. Скажу лишь, что Лео – лучший футболист в истории «Барселоны».
Потом сделал предательский кульбит, да такой, что счастливый, после триумфа со сбороной, Лео, до последнего не знал, что Лапорта его не планирует продлевать.
Ну а так что, руководство Барсы после победы над Реалом в том сезоне уже верило в успех, Месси нам не нужен, молодая команда. Сейчас когда проблемы уже почву несколько месяцев готовят для его возвращения. Зачем ему это? Снижать зарплату, снижать амбиции, тащить клуб, ещё и приходить к руководителям, которые его выкинули.
Мерзковат Лапортыч. Лицемерная собака женского пола.
Потом сделал предательский кульбит, да такой, что счастливый, после триумфа со сбороной, Лео, до последнего не знал, что Лапорта его не планирует продлевать.
Ну а так что, руководство Барсы после победы над Реалом в том сезоне уже верило в успех, Месси нам не нужен, молодая команда. Сейчас когда проблемы уже почву несколько месяцев готовят для его возвращения. Зачем ему это? Снижать зарплату, снижать амбиции, тащить клуб, ещё и приходить к руководителям, которые его выкинули.
Мерзковат Лапортыч. Лицемерная собака женского пола.