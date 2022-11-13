Лапорта: «Месси – лучший футболист в истории „Барселоны“»

Президент «Барселоны» высказался о нападающем ПСЖ . Функционера спросили, будет ли у аргентинца шанс вернуться в клуб, планируется ли церемония, посвященная завершению карьеры Месси.

Лео знает, что «Барса» — его дом. Но я не хотел бы о нем говорить, он выступает в другом клубе. Мой ответ может привести к череде заявлений и ответов на высказывания, которые всем будут только вредить.

У Месси есть действующий договор. Скажу лишь, что Лео – лучший футболист в истории «Барселоны».