Почеттино вспомнил период работы в ПСЖ

Экс-тренер ПСЖ поделился впечатлениями от работы в парижском клубе.

Подобный опыт необходим – работа с топ-игроками, общение с руководством. Это был вызов – я оказался в непростом положении и пытался помочь этому клубу функционировать.

Необходимо постоянно адаптироваться, ибо слишком большая концентрация звезд. Месси для «Барсы» или Роналду в «Реале» – это счастье. Но когда футболистов, которые хотят быть лидерами, становится слишком много, могут возникнуть проблемы.

Все-таки на поле – 11 игроков и один мяч. Назначили пенальти, но кто его исполнит? Это тренер вообще не решает.