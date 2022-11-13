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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Почеттино вспомнил период работы в ПСЖ

вчера, 12:39

Экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от работы в парижском клубе.

Подобный опыт необходим – работа с топ-игроками, общение с руководством. Это был вызов – я оказался в непростом положении и пытался помочь этому клубу функционировать.

Необходимо постоянно адаптироваться, ибо слишком большая концентрация звезд. Месси для «Барсы» или Роналду в «Реале» – это счастье. Но когда футболистов, которые хотят быть лидерами, становится слишком много, могут возникнуть проблемы.

Все-таки на поле – 11 игроков и один мяч. Назначили пенальти, но кто его исполнит? Это тренер вообще не решает.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:34
Да уж, хапнул наверное горя от звёзд!
Гость
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