Лапорта: «Наш приоритет в текущем сезоне — Ла Лига»

Президент «Барселоны» оценил итоги первой части сезона.

Положительно оцениваю первую часть сезона. Команда стала сильнее и более конкурентоспособной, но она все еще строится. При этом ожидать можно многого. Наш приоритет в текущем сезоне — Ла Лига.

Мы всегда стремимся к лучшему и хотели бы выступать в Лиге чемпионов, но обстоятельства этому помешали. С этим тяжело смириться.

Со всей уверенностью могу сказать, что наша цель – стать чемпионами Испании. И мы надеемся, что выбрали верный путь. Мы можем взять титул.