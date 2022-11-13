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Лапорта: «Наш приоритет в текущем сезоне — Ла Лига»

вчера, 13:58

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил итоги первой части сезона.

Положительно оцениваю первую часть сезона. Команда стала сильнее и более конкурентоспособной, но она все еще строится. При этом ожидать можно многого. Наш приоритет в текущем сезоне — Ла Лига.

Мы всегда стремимся к лучшему и хотели бы выступать в Лиге чемпионов, но обстоятельства этому помешали. С этим тяжело смириться.

Со всей уверенностью могу сказать, что наша цель – стать чемпионами Испании. И мы надеемся, что выбрали верный путь. Мы можем взять титул.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 20:23
Ну зачем так, у вас ещё две игры в ЛЕ… Роналду явно будет рвать и метать, чтобы вас выкинуть из ЛЕ тоже.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:43
"Мы всегда стремимся к лучшему и хотели бы выступать в Лиге чемпионов, но обстоятельства этому помешали" - перевожу на человеческий - "группа была нелегкая, но мы про3рали"
ABir
ABir
вчера в 16:34
Сливочные не согласятся
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:11
Там у них есть фора, хотя играть ещё много, могут и растерять
matrix333
matrix333
вчера в 14:49
И вы станете чемпионами, Реал не может
dok66
dok66
вчера в 14:47
Оно и понятно , что тут еще говорить . Вот только Ла Лига еще подумает , давать тебе титул , или нет .
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:43
Ясеньпень, даже в ЛЕ вам ловить нечего ...
Agamaga........
Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:43
Уже?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:27
Молодец Лапорта, он - сама конкретность.
Мои поздравления МЮ с выходом в следующий раунд ЛЕ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:13
Задачи можно корректировать по ходу дела...
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