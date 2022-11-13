Неймар: «Пеле – это практически символ Бразилии»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии может побить рекорд Пеле по голам за сборную. Нападающий парижан забил за национальную команду 75 голов в 121 матче, до рекорда Пеле осталось 2 гола.

Это больше, чем я мог себе представить. Я никогда не держал в голове цифры, не стремился кого-либо превзойти, бить рекорды. Я просто люблю футбол.

Игра за сборную Бразилии была моей мечтой. Просто играть за эту команду – уже что-то невероятное. Эту мечту я исполнял не только ради себя, но и ради друзей, которые не смогли стать профессиональными игроками, ради отца, дедушки, ради всех моих близких.

Пеле – это пример. Пеле – это символ футбола. Пеле – это практически символ Бразилии. Я очень сильно его уважаю.