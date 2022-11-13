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Неймар: «Пеле – это практически символ Бразилии»

вчера, 12:52

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может побить рекорд Пеле по голам за сборную. Нападающий парижан забил за национальную команду 75 голов в 121 матче, до рекорда Пеле осталось 2 гола.

Это больше, чем я мог себе представить. Я никогда не держал в голове цифры, не стремился кого-либо превзойти, бить рекорды. Я просто люблю футбол.

Игра за сборную Бразилии была моей мечтой. Просто играть за эту команду – уже что-то невероятное. Эту мечту я исполнял не только ради себя, но и ради друзей, которые не смогли стать профессиональными игроками, ради отца, дедушки, ради всех моих близких.

Пеле – это пример. Пеле – это символ футбола. Пеле – это практически символ Бразилии. Я очень сильно его уважаю.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:09
НЕ зря Пеле называют - королём футбола! Величайший футболист почитаемый и в Бразилии и во всём мире! У Пеле было множество рекордов, но жизнь не стоит на месте и рекордам свойственно обновляться!
Гость
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