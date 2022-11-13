Левандовски: «Команда находится на стадии реконструкции»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.

Я понимал, что в мой первый же сезон в «Барселоне» мы не возьмем все титулы. Команда находится на стадии реконструкции, на это требуется время. Все это – часть процесса.

Мы должны выступать в 1/8 финала Лиги чемпионов. Не удалось, но мы многое поняли, ведь здесь много молодых футболистов. Мы ошибались, но на таком уровне нужно быть собранными.

Нужно учиться побеждать – без разницы, каким образом. Не имеет значения, как именно сыграла команда. Три очка важнее всего.