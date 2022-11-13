Левандовски: «Команда находится на стадии реконструкции»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.
Я понимал, что в мой первый же сезон в «Барселоне» мы не возьмем все титулы. Команда находится на стадии реконструкции, на это требуется время. Все это – часть процесса.
Мы должны выступать в 1/8 финала Лиги чемпионов. Не удалось, но мы многое поняли, ведь здесь много молодых футболистов. Мы ошибались, но на таком уровне нужно быть собранными.
Нужно учиться побеждать – без разницы, каким образом. Не имеет значения, как именно сыграла команда. Три очка важнее всего.
В общем всё поделом, Барса получила больше, чем заслуживала по игре…
В общем всё поделом, Барса получила больше, чем заслуживала по игре…