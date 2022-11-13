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Левандовски: «Команда находится на стадии реконструкции»

вчера, 14:19

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.

Я понимал, что в мой первый же сезон в «Барселоне» мы не возьмем все титулы. Команда находится на стадии реконструкции, на это требуется время. Все это – часть процесса.

Мы должны выступать в 1/8 финала Лиги чемпионов. Не удалось, но мы многое поняли, ведь здесь много молодых футболистов. Мы ошибались, но на таком уровне нужно быть собранными.

Нужно учиться побеждать – без разницы, каким образом. Не имеет значения, как именно сыграла команда. Три очка важнее всего.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 20:16, ред.
А не Левандовски с Лапортой грозились выиграть ЛЧ?. Команда находится в глубокой депрессии, а не на стадии реконструкции. Левандовскому нужно молча играть и попытаться не упустить Ла-Лигу, потому что в Лиге Европы им тоже ничего не светит. Бавария в бундеслиге, без Роберта, забила больше мячей, чем за такой же период с Робертом и играет сейчас Бавария, очень даже интереснее, чем тогда, когда вся команда играла на статистику поляка.
В общем всё поделом, Барса получила больше, чем заслуживала по игре…
Брулин
Брулин
вчера в 14:30
«Барса» посетила пивной завод. Левандовски лучше всех наливал и победил в конкурсе
Гость
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