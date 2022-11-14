В «Динамо» оценили результаты клуба в первой части сезона

Генеральный директор «Динамо» оценил результаты московского клуба в первой части сезона.

Есть ощущение, что в первой части сезона «Динамо» недобрало очков. По ходу сезона у нас возникли проблемы с составом, какое-то время ушло на их решение. Думаю, та игра, которую команда показывает в последних матчах, говорит во многом о том, что проблемы решились. Команде желаем только удачи, она выступает ярко, есть хороший темп игры, хорошая самоотдача. У команды появилось отличное игровое взаимодействие. С оптимизмом смотрим в будущее.

Трансферные вопросы обсудим после игр Кубка России, но в целом мы считаем, что команда укомплектована.