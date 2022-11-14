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В «Динамо» оценили результаты клуба в первой части сезона

вчера, 08:24

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил результаты московского клуба в первой части сезона.

Есть ощущение, что в первой части сезона «Динамо» недобрало очков. По ходу сезона у нас возникли проблемы с составом, какое-то время ушло на их решение. Думаю, та игра, которую команда показывает в последних матчах, говорит во многом о том, что проблемы решились. Команде желаем только удачи, она выступает ярко, есть хороший темп игры, хорошая самоотдача. У команды появилось отличное игровое взаимодействие. С оптимизмом смотрим в будущее.

Трансферные вопросы обсудим после игр Кубка России, но в целом мы считаем, что команда укомплектована.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 09:58
Как всегда- полностью с Вами согласен!!!
y2s829mcdtcs
y2s829mcdtcs
вчера в 08:56
По сравнению с прошлым годом похуже, но конявых вчера нормально чпокнули
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:44
Учитывая проблемы, с которыми столкнулась команда в начале сезона, можно считать первую половину чемпионата вполне удачной.
Boricku
Boricku
вчера в 08:34
Поборемся с силовиками за третье ликаконференское место. Второе однозначно карповские на пеналях возьмут.
Гость
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