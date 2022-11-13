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Захарян: «Всё в порядке — переговоры с „Челси“ идут»

вчера, 23:44
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал победу своей команды в дерби над ЦСКА (2:1), а также выразил мнение о переговорах с «Челси».

Заслуженно выиграли. Думаю, мы и в Ростове должны были побеждать, просто не залетало.

Мешал ли кто‑то Фомину при пробитии пенальти? Думаю, на него это не влияет. Наверное, Игорь Акинфеев угадал угол. Так‑то Фома неплохо пробил.

Что происходит с «Динамо» в последних матчах? Думаю, мы и физически набрали, потому что у нас и контрпрессинг сейчас получается. То, что мы не делали в начале сезона. Быстро отбираем мяч после потери. Более слаженно начали играть. Это стиль Шварца? Это Славиша нам прививает. Просто сначала нам не хватало интенсивности.

В сборную отправляюсь с чувствами удовлетворения. Выиграли матч. Специфический соперник у сборной? Такая ситуация, с кем ещё играть? Не с топовыми сборными же, если они не хотят. Конечно, с топ‑командами было бы лучше играть, но такая ситуация.

Слежу ли за ситуацией вокруг переговоров с «Челси»? Честно, я об этом не думаю. Можете спросить у моего представителя, у клуба. Всё в порядке — и переговоры идут. Интересуюсь, но не все же секреты мне рассказывать.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:25
Какие секреты, пропадет ещё один игрок в Европе. Думаю ничего у него не получится в Англии, надо было в Италию.
амурец
амурец
сегодня в 02:28
идут переговоры и всё мимо Захаряна
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:39
Гоп , гоп , гоп . А перепрыгнуть не смог !
Не говори гоп , пока не перепрыгнешь !)
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:11
всякий шлак набирают, РА жалко твои труды. пиндосы везде говняют
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:09
Наверное с музыкальным коллективом Челси.
протон
протон
сегодня в 00:07
Арсен , трудись . Качество игры падает (((((
Конечно пожелаем ему успехов, но переходить надо для того чтобы играть, а сейчас Захарян ниочём даже для нашего чемпионата. Главное, чтобы через 3-4 года не пришлось возвращаться в условный Факел.
Судя по тому что Челси превращается в середняк, то в переход Захаряна можно поверить, да и то с трудом.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Знают, и очень хорошо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:58
Как в известной байке . Армянское радио спрашивают Правда ли идут переговоры с Челси. Правда, только не с Челси, а с Пюником, и не про Заэаряна, а про Сперцяна. А так сущая правда
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:48
Переговоры идут , только Челси об этом еще не знают.
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