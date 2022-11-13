Захарян: «Всё в порядке — переговоры с „Челси“ идут»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу своей команды в дерби над ЦСКА (2:1), а также выразил мнение о переговорах с «Челси».

Заслуженно выиграли. Думаю, мы и в Ростове должны были побеждать, просто не залетало.

Мешал ли кто‑то Фомину при пробитии пенальти? Думаю, на него это не влияет. Наверное, Игорь Акинфеев угадал угол. Так‑то Фома неплохо пробил.

Что происходит с «Динамо» в последних матчах? Думаю, мы и физически набрали, потому что у нас и контрпрессинг сейчас получается. То, что мы не делали в начале сезона. Быстро отбираем мяч после потери. Более слаженно начали играть. Это стиль Шварца? Это Славиша нам прививает. Просто сначала нам не хватало интенсивности.

В сборную отправляюсь с чувствами удовлетворения. Выиграли матч. Специфический соперник у сборной? Такая ситуация, с кем ещё играть? Не с топовыми сборными же, если они не хотят. Конечно, с топ‑командами было бы лучше играть, но такая ситуация.

Слежу ли за ситуацией вокруг переговоров с «Челси»? Честно, я об этом не думаю. Можете спросить у моего представителя, у клуба. Всё в порядке — и переговоры идут. Интересуюсь, но не все же секреты мне рассказывать.