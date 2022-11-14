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Терехов: «Видел Гаранина в столовой»

вчера, 07:35

Защитник «Сочи» Сергей Терехов заявил, что главный тренер Вадим Гаранин находится в расположении команды.

Когда видел в последний раз Гаранина? Вчера. У нас был обед.

Почему он не должен быть, если он является сотрудником клуба? Кто-то говорил, что не видел его? Ну, это у них спрашивайте. А я его видел, пришел в столовую, он там обедал. На тренировке его не было, а на обеде точно был.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:32
Терехов: - Я видел Гаранина...
Остальные: - ...
Tostao
Tostao
вчера в 09:59
Новая система

Тренер тот, кто на обеде!
Кто на завтрак, ужин, полдник.
Только так придём к победе -
Зачерпнув с лихвой половник.
Пусть тедески, абаскали,
Нервы тратят в тренеровках,
Ложки мы не отпускали,
Тренер крут наш в подготовке!
112910415
112910415
вчера в 09:33
повариха знакомая, подкармливает из жалости )
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:17
Заскочил перекусить . Талоны на обед остались, не пропадать же добру.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:04
От тренировок отстранён, но талоны на усиленное халявное питание никто не отменял!
mqsxr7ytr56u
mqsxr7ytr56u
вчера в 09:04
Прикормили там, видать, двух физруков, этого бездаря и второго, рыжего, так, что дрыном от столовки не отогнать, как "сирот" из "12 стульев"

mw4s5t3k8svx
mw4s5t3k8svx
вчера в 08:58
Вадима Гаранин находится
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1335557/garanin-vadim-sochi 14.11.2022
rhskmz
rhskmz
вчера в 08:27
В Сочи пообедать это дорого , вот по блату ходит пожрать бесплатно .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:01
На тренеровку можно забить,а поесть это святое!
Гость
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