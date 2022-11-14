Терехов: «Видел Гаранина в столовой»

Защитник «Сочи» заявил, что главный тренер находится в расположении команды.

Когда видел в последний раз Гаранина? Вчера. У нас был обед.

Почему он не должен быть, если он является сотрудником клуба? Кто-то говорил, что не видел его? Ну, это у них спрашивайте. А я его видел, пришел в столовую, он там обедал. На тренировке его не было, а на обеде точно был.