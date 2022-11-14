Терехов: «Видел Гаранина в столовой»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов заявил, что главный тренер Вадим Гаранин находится в расположении команды.
Когда видел в последний раз Гаранина? Вчера. У нас был обед.
Почему он не должен быть, если он является сотрудником клуба? Кто-то говорил, что не видел его? Ну, это у них спрашивайте. А я его видел, пришел в столовую, он там обедал. На тренировке его не было, а на обеде точно был.
Тренер тот, кто на обеде!
Кто на завтрак, ужин, полдник.
Только так придём к победе -
Зачерпнув с лихвой половник.
Пусть тедески, абаскали,
Нервы тратят в тренеровках,
Ложки мы не отпускали,
Тренер крут наш в подготовке!
Тренер тот, кто на обеде!
Кто на завтрак, ужин, полдник.
Только так придём к победе -
Зачерпнув с лихвой половник.
Пусть тедески, абаскали,
Нервы тратят в тренеровках,
Ложки мы не отпускали,
Тренер крут наш в подготовке!