Маньяков прокомментировал ситуацию о продлении контракта Фомина с «Динамо»

Менеджер полузащитника «Динамо» заявил, что в переговорах о продлении контракта игрока с клубом пока нет конкретики.

У нас с руководством «Динамо» хорошие рабочие отношения, но пока никакой конкретики в переговорах по продлению контракта Фомина нет.

Когда она может появиться? Давайте подождём и посмотрим. Это зависит от клуба. Только клуб может стать инициатором переговоров.

Можно ли сказать, что пока это всё на начальной стадии? Даже, наверное, на предначальной стадии. У нас была встреча с руководством, где обе стороны положительно смотрели на продолжение сотрудничества, но пока дальше этого не заходило.