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Маньяков прокомментировал ситуацию о продлении контракта Фомина с «Динамо»

вчера, 23:57

Менеджер полузащитника «Динамо» Даниила Фомина Александр Маньяков заявил, что в переговорах о продлении контракта игрока с клубом пока нет конкретики.

У нас с руководством «Динамо» хорошие рабочие отношения, но пока никакой конкретики в переговорах по продлению контракта Фомина нет.

Когда она может появиться? Давайте подождём и посмотрим. Это зависит от клуба. Только клуб может стать инициатором переговоров.

Можно ли сказать, что пока это всё на начальной стадии? Даже, наверное, на предначальной стадии. У нас была встреча с руководством, где обе стороны положительно смотрели на продолжение сотрудничества, но пока дальше этого не заходило.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:19
Игрок с агентом хотят побольше, Динамо готово платить поменьше.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:01
Давайте подождём и посмотрим, все верно.
Гость
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