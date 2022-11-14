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Российский вратарь Никита Хайкин может перейти в «Эвертон»

вчера, 12:33

Вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Никита Хайкин проводил время в Лондоне и общался с Фрэнком Лэмпардом еще в то время, когда специалист возглавлял «Челси». Теперь англичанин хочет подписать россиянина бесплатно в «Эвертон».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:20
пожелаем ему закрепиться в составе !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:36
Лучше быть первым в провинции чем вторым в Риме.
(Для КП: имел ввиду местоположение Никиты в раме «Будё-Глимта»
лучше чем на лавке запасных в Эвертоне...)
pomor45
pomor45
вчера в 21:12
Надо ещё хорошенько подумать: российский ли вратарь Хайкин?
протон
протон
вчера в 19:29
С Эвертоном об ЛЧ можно забыть, как бы в Чемпионшип не вылететь.
dok66
dok66
вчера в 18:25
Хороший вратарь найдет себе работу . Пускай не АПЛ , но в Европе . В РПЛ скорее всего не поедет , не так много позитива он получил от российского футбола .
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:33
Мало видел это вратаря, но переход в АПЛ это однозначно повышение. Пожелать только удачи в этом и много трудиться.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:21
С такой фамилией опасно играть плохо. Быстро переделают)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:40
Он хочет, многие хотят и я в душе может быть..мысленно).
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 14:23
Ну Павлюченко как раз из тех, кто оставил о себе хорошее впечатление, 42 гола в 113 матчах, да не был там звездой, но болельщики его в Лондоне до сих пор помнят. И прозвище у него там было Super PAV, а не ультрогавно =)
adekvat
adekvat
вчера в 14:19
Посмотрим может и станет основным вратарём.
56f8b9rweq2x
56f8b9rweq2x
вчера в 13:57
Он может перейти в АПЛ? Кем?
Четвертым вратарем в клуб-аутсайдер?
vova505
vova505
вчера в 13:52
Неужели он настолько хорош?
Пока что это кажется мне невероятным
Насмешник
Насмешник
вчера в 13:25
Нет, не может. У него нет нужного количества игр за сборную.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 13:22, ред.
Может, но не перейдет.
В Эвертоне Пикфорд, как в Динамо Шунин. Вообще не сдвинешь, так что, скорее подогрев интереса. + Нет уверенности, что Френк с такой игрой надолго на Гудисоне задержится.

А вообще напоминает историю с тренером Хуанде Рамосом)
Который в Севилью притащил Кержакова, а потом в Тоттенхем Павлюченко)

Но Лемпард же не такой словянофил) Хотя они и на месяц разминулись с Миколенко))
fkbwcu8ur3pe
fkbwcu8ur3pe
вчера в 13:13
Пора уже Никитосу двигать из солнечной Норвегии
rhskmz
rhskmz
вчера в 13:09
Эх, Хайкин , и ни в Европе не поиграть и без денег остался ...
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:08
А потом в Россию сбагрить. Как Влашича
ОПС
ОПС
вчера в 13:01
Что то не очень в это верится.Очередная утка для поднятия интереса к игроку.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:55
Это конечно смелое решение как со стороны клуба, так и со стороны Никиты.
Учитывая то, как в британии относятся к России и всему что с ней связано, клуб может и не рискнет подписывать игрока, хотя Никита имеет так же и Израильское гражданство, так что может и проканает. Для самого Хайкина конкуренция с Пикфардом будет серьезным испытанием, и тут дело не в игровых навыках. Пикфард является основным вратарем сборной Англии, и не думаю что он будет готов сидеть на лавке, т.к считаю что Никита играет сильнее англичанина! Тут у меня возникает еще такой вопрос, а будет ли Френк к тому времени главным тренером ирисок???
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 12:52
Глянул состав Эвертона - ну да, Беговичу и Якуповичу 35+, но Пикфорд то ровесник, так что это только на лавке сидеть и в каком-нибудь кубке лиги играть
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:50
..а разве проезд в Англии уже бесплатен?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
вчера в 12:48
Во первых трансфер бесплатно, а во вторых на лавке места хватит и для 4-го вратаря
nubom
nubom
вчера в 12:44
Любопытно, сколько Хайкин будет доплачивать Эвертону...
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