Российский вратарь Никита Хайкин может перейти в «Эвертон»

Вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Никита Хайкин проводил время в Лондоне и общался с Фрэнком Лэмпардом еще в то время, когда специалист возглавлял «Челси». Теперь англичанин хочет подписать россиянина бесплатно в «Эвертон».
Учитывая то, как в британии относятся к России и всему что с ней связано, клуб может и не рискнет подписывать игрока, хотя Никита имеет так же и Израильское гражданство, так что может и проканает. Для самого Хайкина конкуренция с Пикфардом будет серьезным испытанием, и тут дело не в игровых навыках. Пикфард является основным вратарем сборной Англии, и не думаю что он будет готов сидеть на лавке, т.к считаю что Никита играет сильнее англичанина! Тут у меня возникает еще такой вопрос, а будет ли Френк к тому времени главным тренером ирисок???
Учитывая то, как в британии относятся к России и всему что с ней связано, клуб может и не рискнет подписывать игрока, хотя Никита имеет так же и Израильское гражданство, так что может и проканает. Для самого Хайкина конкуренция с Пикфардом будет серьезным испытанием, и тут дело не в игровых навыках. Пикфард является основным вратарем сборной Англии, и не думаю что он будет готов сидеть на лавке, т.к считаю что Никита играет сильнее англичанина! Тут у меня возникает еще такой вопрос, а будет ли Френк к тому времени главным тренером ирисок???
В Эвертоне Пикфорд, как в Динамо Шунин. Вообще не сдвинешь, так что, скорее подогрев интереса. + Нет уверенности, что Френк с такой игрой надолго на Гудисоне задержится.
А вообще напоминает историю с тренером Хуанде Рамосом)
Который в Севилью притащил Кержакова, а потом в Тоттенхем Павлюченко)
Но Лемпард же не такой словянофил) Хотя они и на месяц разминулись с Миколенко))
В Эвертоне Пикфорд, как в Динамо Шунин. Вообще не сдвинешь, так что, скорее подогрев интереса. + Нет уверенности, что Френк с такой игрой надолго на Гудисоне задержится.
А вообще напоминает историю с тренером Хуанде Рамосом)
Который в Севилью притащил Кержакова, а потом в Тоттенхем Павлюченко)
Но Лемпард же не такой словянофил) Хотя они и на месяц разминулись с Миколенко))