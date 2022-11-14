Российский вратарь Никита Хайкин может перейти в «Эвертон»

Вратарь «Будё-Глимта» может продолжить карьеру в АПЛ . Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Никита Хайкин проводил время в Лондоне и общался с Фрэнком Лэмпардом еще в то время, когда специалист возглавлял «Челси». Теперь англичанин хочет подписать россиянина бесплатно в «Эвертон».