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«Астон Вилла» хочет подписать двух игроков «Реала»

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A.S.A
A.S.A
вчера в 14:37
Думаю Перес на личном самолете доставит Азара в Бирмингем, что бы тот по пути травму не получил....
А вот насчет Начо не увен, он вроде свой, болельщики его любят, сидит себе спокойно на лавке, когда надо выходит подменяет, не капризный
ДСА
ДСА
вчера в 13:36
Впору становиться дублем Реала.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:20
Осталось только узнать согласен ли Реал!
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