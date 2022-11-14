«Астон Вилла» хочет подписать двух игроков «Реала»

«Астон Вилла» намерена усилиться в ближайшее трансферное окно.
По данным источника, «львы» нацелились на подписание Эдена Азара и Начо из «Реала».
«Астон Вилла» намерена усилиться в ближайшее трансферное окно.
По данным источника, «львы» нацелились на подписание Эдена Азара и Начо из «Реала».
А вот насчет Начо не увен, он вроде свой, болельщики его любят, сидит себе спокойно на лавке, когда надо выходит подменяет, не капризный
А вот насчет Начо не увен, он вроде свой, болельщики его любят, сидит себе спокойно на лавке, когда надо выходит подменяет, не капризный