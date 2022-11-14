«Ювентус» хочет арендовать Одриосолу у «Реала»

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вчера, 11:13

Защитник «Реала» может вернуться в Италию, где он выступал за «Фиорентину».

По данным источника, «Ювентус» хочет арендовать игрока с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне Одриосола не провёл ни одного матча за «Реал».