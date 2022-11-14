«Ювентус» хочет арендовать Одриосолу у «Реала»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола может вернуться в Италию, где он выступал за «Фиорентину».
По данным источника, «Ювентус» хочет арендовать игрока с опцией выкупа.
В нынешнем сезоне Одриосола не провёл ни одного матча за «Реал».
Защитник «Реала» Альваро Одриосола может вернуться в Италию, где он выступал за «Фиорентину».
По данным источника, «Ювентус» хочет арендовать игрока с опцией выкупа.
В нынешнем сезоне Одриосола не провёл ни одного матча за «Реал».
Вплоть до главного тренера !
Вплоть до главного тренера !