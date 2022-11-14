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«Ювентус» хочет арендовать Одриосолу у «Реала»

вчера, 11:13

Защитник «Реала» Альваро Одриосола может вернуться в Италию, где он выступал за «Фиорентину».

По данным источника, «Ювентус» хочет арендовать игрока с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне Одриосола не провёл ни одного матча за «Реал».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:05
Надо отпустить его в аренду,раз всё равно на лавке сидит!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00, ред.
Юве нуждается в молодом покалении качественных защитников, и не только !
Вплоть до главного тренера !
Гость
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